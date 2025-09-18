Salta: comerciante tenía 14 cueros de puma, pecarí y gato onza en su casa de barrio Constitución

Cueros de puma, pecarí y gato onza apilados en una casa de barrio Constitución. Ese fue el hallazgo que sorprendió a la Policía Rural y Ambiental de Capital durante un operativo que se gestó a partir de publicaciones en redes sociales.

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron anuncios de venta de subproductos de fauna silvestre en plataformas digitales. Con la autorización del Juzgado de Garantías N°5*J, el miécoles por la mañana se concretó una requisa voluntaria en un domicilio del barrio, donde se secuestraron 14 cueros de especies protegidas: pecarí de collar, puma, liebre y gato onza.

El hombre mayor de edad que tenía los cueros fue infraccionado por la tenencia y comercialización no autorizada. La Unidad Fiscal Contravencional tomó intervención para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Policía Rural y Ambiental recordaron que el comercio ilegal de fauna silvestre no solo es una infracción, sino que contribuye a la pérdida de biodiversidad y deteriora los ecosistemas provinciales.