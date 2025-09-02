¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Aniversario de Salvador Mazza
Atentado a Cristina Kirchner
Salvado Mazza
Femicidio en El Tipal
caso jimena Salas
Unión Industrial de Salta
Lionel Messi
Milagro 2025
Los audios de Spagnuolo
Chicoana
Policiales

Secuestran más de 14 kg de cocaína en la ruta provincial 5

La droga estaba escondida en el tanque de combustible.
Martes, 02 de septiembre de 2025 00:41
El fuerte olor a perfume dentro del vehículo, las respuestas dubitativas de los tres ocupantes (dos hombres y una mujer) y los signos de manipulación en la bomba de combustible fueron el detonante para el hallazgo de una importante cantidad droga, la cual estaba distribuida en 13 paquetes rectangulares envueltos en medias. Otro millonario cargamento que no llegó a destino y trató de vulnerar la seguridad en las rutas.

El sábado, en horas de la tarde, los efectivos de la Sección "Las Lajitas" dependientes del Escuadrón 45 "Salta" sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de la localidad de General Pizarro, detuvieron la marcha de un vehículo Chevrolet Aveo en el que viajaban tres personas, provenientes de la ciudad de Orán y con destino a Tucumán.

Al acercarse para realizar el control documentologico de rutina, los funcionarios percibieron un fuerte olor a perfume que sumado a las respuestas contradictorias y dubitativas de los ciudadanos, se incrementaron las posibilidades de estar frente a un hecho ilícito.

Eso derivó en una inspección más minuciosa, donde los gendarmes desmontaron los asientos traseros del auto y detectaron que la tapa del tanque de combustible tenía perfume impregnado. Además, mediante su bomba observaron que poseía signos de haber sido manipulado.

En presencia de testigos, uno de los efectivos se colocó guantes y detectó paquetes sumergidos en la nafta. Luego, extrajo un total de 13 "ladrillos" envueltos en medias. La prueba de campo Narcotest sobre los elementos hallados arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 14 kilos 448 gramos.

Por último, intervino La Fiscalía Federal de Salta que dispuso el secuestro de la droga y del rodado. Además, ordenó la detención de las tres personas involucradas (oriundas de Tucumán).

 

