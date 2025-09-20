¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

20 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Empleo
Básquet
día de los estudiantes
El gobierno de Javier Milei
Accidente fatal
Policiales

Otro accidente fatal en la ruta 68, esta vez en Cafayate y la víctima fue un ciclista

Según los primeros datos, en la entrada al barrio un automóvil Chevrolet blanco embistió al ciclista, quien falleció en el lugar. La víctima aún no fue identificada oficialmente.
Sabado, 20 de septiembre de 2025 17:11
Así quedó el automóvil tras el accidente que tuvo la muerte de un ciclista.
Menos de 24 horas después del siniestro vial en la ruta 68 a la altura de Osma, este sábado un ciclista perdió la vida en un accidente ocurrido sobre la misma cinta asfáltica (aunque a 130 kilómetros), a la altura de la urbanización conocida como Pueblo Nuevo, en la localidad de Cafayate.

Según los primeros datos, en la entrada al barrio (entre el kilómetro 2 y 3 de la mencionada ruta), un automóvil Chevrolet blanco embistió al ciclista, quien falleció en el lugar. La víctima aún no fue identificada oficialmente.

El accidente fue entre el kilómetro 2 y 3.

En el sitio trabajaron efectivos policiales y personal de salud, mientras que la zona permaneció restringida al tránsito por varias horas para realizar las pericias correspondientes.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.


 

