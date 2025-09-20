Otro accidente fatal en la ruta 68, esta vez en Cafayate y la víctima fue un ciclista

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Menos de 24 horas después del siniestro vial en la ruta 68 a la altura de Osma, este sábado un ciclista perdió la vida en un accidente ocurrido sobre la misma cinta asfáltica (aunque a 130 kilómetros), a la altura de la urbanización conocida como Pueblo Nuevo, en la localidad de Cafayate.

Según los primeros datos, en la entrada al barrio (entre el kilómetro 2 y 3 de la mencionada ruta), un automóvil Chevrolet blanco embistió al ciclista, quien falleció en el lugar. La víctima aún no fue identificada oficialmente.

El accidente fue entre el kilómetro 2 y 3.

En el sitio trabajaron efectivos policiales y personal de salud, mientras que la zona permaneció restringida al tránsito por varias horas para realizar las pericias correspondientes.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.



