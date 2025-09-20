Otro accidente fatal en la ruta 68, esta vez en Cafayate y la víctima fue un ciclista

inicia sesión o regístrate.
Menos de 24 horas después del siniestro vial en la ruta 68 a la altura de Osma, este sábado un ciclista perdió la vida en un accidente ocurrido sobre la misma cinta asfáltica (aunque a 130 kilómetros), a la altura de la urbanización conocida como Pueblo Nuevo, en la localidad de Cafayate.
Según los primeros datos, en la entrada al barrio (entre el kilómetro 2 y 3 de la mencionada ruta), un automóvil Chevrolet blanco embistió al ciclista, quien falleció en el lugar. La víctima aún no fue identificada oficialmente.
En el sitio trabajaron efectivos policiales y personal de salud, mientras que la zona permaneció restringida al tránsito por varias horas para realizar las pericias correspondientes.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.