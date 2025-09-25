PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
25 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Narcotráfico
Narcomenudeo en Orán
Siniestro vial en Orán
Salud
La Merced
Fiesta Nacional de los Estudiantes
caso jimena Salas
fiesta de los estudiantes 2025
Banco Macro
Narcotráfico
Narcomenudeo en Orán
Siniestro vial en Orán
Salud
La Merced
Fiesta Nacional de los Estudiantes
caso jimena Salas
fiesta de los estudiantes 2025
Banco Macro

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR BLUE

$1405.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Caso jimena Salas

El abogado Marcelo Arancibia admitió que “Chino” Saavedra se suicidó: “Hay que asumirlo"

El abogado reconoció que las pericias oficiales y de parte concluyeron que Javier Nicolás “Chino” Saavedra se quitó la vida en la Alcaidía General de Salta, un día antes del inicio del juicio. También se halló una nota atribuida al imputado
Jueves, 25 de septiembre de 2025 09:16
Marcelo Arancibia, abogado de los hermanos Saavedras, acusado del femicidio de Jimena Salas,
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El abogado Marcelo Arancibia confirmó que Javier Nicolás “Chino” Saavedra se quitó la vida el 15 de septiembre en un baño del pabellón D de la Alcaidía General de Salta, horas antes del inicio del juicio oral por el crimen de Jimena Salas. La definición llegó luego de que se conocieran los resultados de la autopsia y las pericias de parte que ratificaron la hipótesis de un suicidio.

Según los informes, Saavedra presentaba una herida cortante en el pliegue del brazo izquierdo que le provocó un shock hipovolémico irreversible. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero ingresó sin vida.

Sin intervención de terceros

Las cámaras de seguridad del penal, los elementos secuestrados en el lugar y los manuscritos encontrados entre sus pertenencias respaldaron la hipótesis de que no hubo participación de terceros. “Hay que asumir que la muerte de Javier se trató de un suicidio, existen pruebas”, sostuvo Arancibia, quien en un principio había puesto en duda esa versión.

La autopsia, realizada con la presencia de un perito de parte designado por la familia, no halló signos de agresión externa más allá de la herida autoinfligida. También se confirmó la existencia de una nota encontrada en el bolsillo del pantalón deportivo del imputado, cuya autenticidad aún se analiza.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD