El abogado Marcelo Arancibia admitió que “Chino” Saavedra se suicidó: “Hay que asumirlo"

El abogado Marcelo Arancibia confirmó que Javier Nicolás “Chino” Saavedra se quitó la vida el 15 de septiembre en un baño del pabellón D de la Alcaidía General de Salta, horas antes del inicio del juicio oral por el crimen de Jimena Salas. La definición llegó luego de que se conocieran los resultados de la autopsia y las pericias de parte que ratificaron la hipótesis de un suicidio.

Según los informes, Saavedra presentaba una herida cortante en el pliegue del brazo izquierdo que le provocó un shock hipovolémico irreversible. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero ingresó sin vida.

Sin intervención de terceros

Las cámaras de seguridad del penal, los elementos secuestrados en el lugar y los manuscritos encontrados entre sus pertenencias respaldaron la hipótesis de que no hubo participación de terceros. “Hay que asumir que la muerte de Javier se trató de un suicidio, existen pruebas”, sostuvo Arancibia, quien en un principio había puesto en duda esa versión.

La autopsia, realizada con la presencia de un perito de parte designado por la familia, no halló signos de agresión externa más allá de la herida autoinfligida. También se confirmó la existencia de una nota encontrada en el bolsillo del pantalón deportivo del imputado, cuya autenticidad aún se analiza.