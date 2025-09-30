Desesperada búsqueda de dos adolescentes desaparecidos en las serranías de La Caldera

La incertidumbre crece en La Caldera, Vaqueros y la Ciudad de Salta tras la desaparición de una pareja de novios, ambos de 17 años, que no regresaron a sus hogares después de haber viajado a la zona de La Caldera, en el límite entre Salta y Jujuy, para realizar trabajos en el campo.

Según confirmó la madrre de la joven, salieron el martes de la semana pasada y la última comunicación con ellos se produjo el lunes alrededor de las 17 horas, cuando informaron que iban a emprender el regreso a pie. En ese diálogo mencionaron que debían cruzar un río, lo que habría complicado su retorno.

Versiones contrapuestas

La desaparición está rodeada de datos confusos. Una tía de uno de los adolescentes aseguró que el último contacto se produjo en la zona de Potreros de Castilla, donde acompañaban a su abuelo en una recorrida por la serranía. Sin embargo, la madre de la joven sostiene otra versión: que los chicos fueron a realizar un trabajo por la zona, y que al decidir volver a casa la adolescente le contó que lo harían caminando, pero que no lograron cruzar el río.

Las dos versiones generan incertidumbre sobre el lugar exacto donde deben centrarse los rastrillajes, lo que complica aún más el operativo.

Operativo de búsqueda

Desde la mañana de este martes trabajan en la zona efectivos de Caballería, bomberos voluntarios y familiares a caballo, además de baqueanos conocedores del terreno. El operativo se desplegó tanto en el área de la serranía de La Caldera como en los parajes cercanos al límite con Jujuy.

Los rescatistas advierten que se trata de una zona de difícil acceso y con múltiples inconvenientes, con sendas que se bifurcan en distintos caminos y con cursos de agua que pueden volverse peligrosos por las lluvias de primavera.

La angustia crece a medida que pasan las horas ya que los adolescentes podrían estar perdidos y haber sufrido algún accidente: “Ellos no conocen el terreno y es muy fácil perderse en esas serranías”, dijo una fuente consultada por Radio Salta.

Mientras tanto, equipos oficiales y vecinos colaboran en el rastrillaje, que se intensificará en las próximas horas, con la esperanza de dar con los chicos antes de que caiga la noche.