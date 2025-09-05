Ponía bombas virtuales para detener los vuelos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires reveló cómo fueron las amenazas de bomba en el aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque que terminaron en la detención de un joven de 20 años oriundo de Córdoba.

Uno de los momentos más alarmantes ocurrió durante la noche del 23 de julio, cuando el imputado llamó al 911 para alertar sobre la presencia de un explosivo en un avión que estaba pronto a despegar en Ezeiza.

"Mire, le informo la situación. Hay una bomba en el avión Boeing 747-87UF. Está en Buenos Aires", dijo ni bien escuchó al operador del otro lado. Tras mencionarle que se trataba de un viaje con destino a Miami, agregó: "Estoy a punto de detonar la bomba".

A partir de ese llamado, la causa quedó en manos del juez federal Federico Hernán Villena. La localización del sospechoso fue producto de una investigación realizada por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad. La misma realizó registros de conexión, trazado de antenas de telefonía celular, seguimiento de transacciones bancarias y de billeteras virtuales. Corroborado el domicilio, el juez dispuso allanamiento y detención. El operativo se realizó en La Falda. El acusado fue imputado por el delito de intimidación pública. El análisis del celular secuestrado permitió descubrir que había relación entre el dispositivo y más de treinta llamados falsos de emergencia. Estos fueron realizados entre el 26 de junio de 2025 y el 22 de julio de 2025.

En concreto, se trataron de 14 llamados sin diálogo, 3 amenazas de bomba a aviones, 2 amenazas de bomba a instalaciones, y 3 pedidos de auxilio.