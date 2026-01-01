Pudo ser una tragedia: dijo que perdió el control de su vehículo y volcó en el ingreso a un barrio en la ruta 21

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles en el ingreso al barrio La Lomita de la localidad de San Agustín, a la altura del kilómetro 17 de la ruta provincial 21. El hecho tuvo como protagonista a una camioneta Renault Partner.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 16.20 un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de personas lesionadas en el lugar. Ante la situación, personal de la comisaría correspondiente acudió al sitio para verificar lo ocurrido.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el damnificado, un hombre de 52 años, quien manifestó que habría perdido el control del vehículo por causas que se tratan de establecer. Como consecuencia del incidente, el conductor resultó con lesiones y debió recibir asistencia médica.

Posteriormente, fue trasladado al hospital Nicolás Lozano de La Merced, donde se le practicaron los estudios correspondientes para evaluar su estado de salud.