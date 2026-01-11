Una mujer joven le robó $ 2 millones a una jubilada

Una mujer en Santiago del Estero fue apresada tras ser acusada del robo de los ahorros de una jubilada. La anciana estaba contando el dinero de su jubilación y aguinaldo cuando la delincuente irrumpió en la vivienda, la despojó de sus ahorros y huyó en segundos, sin que pudiera la mujer mayor hacer nada.

El robo ocurrió en una vivienda ubicada en calle La Rioja, donde habita una anciana de 94 años. De acuerdo con el relato de la víctima, la atacante se dirigió directamente hacia ella y, sin mediar demasiadas palabras, le dijo: "A vos te busco" y segundos después le arrebató el dinero que estaba contando la mujer para huir de inmediato.

Ante este hecho, los investigadores, a través de las imágenes de la cámara de seguridad, lograron identificar a la malviviente, una mujer de 29 años, de apellido Suárez.

Su detención se logró luego de un allanamiento, en una casa del barrio La Católica.

Pese a la captura de la mujer, no se logró recuperar el dinero.