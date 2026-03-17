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La Poma: avanza la restauración y puesta en valor del mirador del Cristo

El espacio busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de los Valles Calchaquíes, con obras que incluyen mejoras estructurales, nuevos espacios de descanso y futuras intervenciones en accesos e iluminación.
Martes, 17 de marzo de 2026 08:51

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La Municipalidad de La Poma avanza con la primera etapa de restauración y puesta en valor del tradicional Mirador del Cristo, un punto emblemático que combina historia, paisaje y turismo en el corazón de los Valles Calchaquíes. El proyecto es financiado por la Secretaría del Interior y forma parte de una estrategia local orientada a fortalecer el desarrollo turístico y preservar el patrimonio.

Ubicado en un punto privilegiado, el mirador ofrece una vista panorámica de la localidad y su entorno natural, lo que lo convierte en uno de los sitios más elegidos por visitantes y vecinos. La iniciativa busca transformar el lugar en un espacio de encuentro, con infraestructura que invite a permanecer y disfrutar del paisaje.

En esta primera etapa, los trabajos se centran en la recuperación integral del predio. Se realizan tareas de limpieza, reparación estructural y pintura de la imagen del Cristo, además de la instalación de bancos y mesas que mejoran las condiciones para el descanso. También se ejecutan muros de contención con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes recorren el lugar.

Desde el Municipio informaron que la segunda etapa incluirá la incorporación de iluminación y mejoras en los accesos, con la construcción de veredas que facilitarán el tránsito tanto de turistas como de vecinos.

La intervención en el Mirador del Cristo se suma a otros atractivos de la zona, como el Puente del Diablo, Los Graneros, los Volcanes Gemelos y el Abra del Acay, consolidando a La Poma como un destino en crecimiento dentro del circuito turístico de la región.

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