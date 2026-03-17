VIDEO. Cristina Kirchner declara por la causa Cuadernos: "Hay prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declara este martes desde las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 7 (TOF 7) en la causa Cuadernos, debido a que se estableció la presencialidad obligatori para el inicio de las indagatorias del juicio.

"He venido en calidad de detenida. Estoy cumpliendo una muy injusta condena de la causa Vialidad", señaló en el inicio de su declaración. "No hay un solo testigo que haya declarado en mi contra. Un disparate total", agregó la ex jefa de Estado.

Al referirse a la causa Cuadernos, Cristina Kirchner elevó el tono de sus críticas. "Estamos ante un caso donde el juez instrucción Bonadío y el fiscal de instrucción Stornelli son directamente mafiosos. Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales", aseguró.

"Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas", denunció.

En medio de sus cuestionamientos a la investigación de la causa Cuadernos, la ex mandataria hizo referencia a un "manejo delictivo o criminal que tuvieron sobre la figura del arrepentido" en esta causa. "Hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas: fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona", dijo.

Cristina argumentó los ejes de su defensa en el caso del falso abogado Marcelo D´Alessio, condenado por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión y que tuvo presuntos vínculos con el fiscal Stornelli.

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que habían presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

Particularmente, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba "fueron manipulados", por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se realizaron hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros ex funcionarios y empresarios vinculados a la causa.

Desde las 7, militantes y seguidores de Cristina se concentraron en la puerta de su casa, en San José 1111. Unos minutos antes de las 9, la ex presidenta salió el domicilio. Tras saludar a la gente que se acercó, abordó el auto que la llevó a los tribunales.