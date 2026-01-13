A 20 años del Robo del Siglo: un boquete, rehenes, armas de juguete y un caso latente

Se cumplen 20 años del robo al Banco Río en Acassuso, uno de los casos policiales más resonantes de la historia de la Argentina donde una banda de delincuentes realizó durante meses un boquete, tomó varios rehenes, usaron armas de juguete y se escaparon de una forma impensada con cerca de 30 millones de dólares, entre dinero en efectivo y joyas. Pese a que se trató de una fuga sin precedentes, una mujer despechada y vengativa los denunció y su plan se frustró. Hubo cuatro detenidos que llegaron a juicio y actualmente todos están en libertad.

Aquel 13 de enero de 2006 se trataba de un viernes normal. En plena vacaciones la jornada transitaba tranquila, pero todo cambió cerca del mediodía cuando la Policía bonaerense fue alertada por una toma de rehenes en el Banco Río de Acassuso.

Dentro de la sucursal había 23 personas, las cuales fueron secuestradas por Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster, Mario Vitette Sellanes, Julián Zalloechevarría y Fernando Araujo.

Durante horas la situación en la intersección de las calles Perú y Libertador fue tensa, de incertidumbre y temor. Nadie quería lo peor, menos con el antecedente de lo sucedido en septiembre de 1999 en la conocida Masacre de Ramallo, donde tres personas murieron durante una toma de rehenes en un banco.

En la puerta de la sucursal se realizó un amplio operativo por parte de la Policía bonaerense y el Grupo Halcón. Durante ese lapso hubo conversaciones con “el hombre de traje gris”, pedido de pizzas y el terror por lo que podía llegar a pasar.

Mientras Vitette realizaba diversas “jugadas” para evitar el ingreso de la Policía, sus compañeros abrieron 146 cajas de seguridad, logrando así llevarse entre 8 y 25 millones de dólares.

Pasadas las 19.00 los efectivos entraron, pero los ladrones ya no estaban y todos los rehenes fueron rescatados en buen estado de salud. Tras los peritajes en el lugar constataron que la banda se había escapado de una forma inesperada, impensada, de película.

Con dos gomones, huyeron por los túneles subterráneos de Acassuso y luego en una camioneta que los esperaba a cuadras del banco. La fuga se logró gracias a las tareas que realizaron los malvivientes durante meses al socavar un túnel desde el desaguadero hasta la bóveda.

Enojo, detenidos y juicio

Durante un mes de investigación cada uno llevó una vida de lujos, rodeados de millones, pero un enojo provocó que todos vayan a la cárcel.

La esposa de Alberto de la Torre, que supo de todos los movimientos de la banda, pidió que le entreguen dinero del robo y que si no lo hacían los iba a denunciar. Ante la respuesta negativa por parte de Vitette, Alicia di Tulliole facilitó los nombres de los delincuentes a la Policía, por lo que se concretaron las detenciones.

En 2010, cuatro años después del robo, se llevó a cabo el juicio y Araujo fue condenado a 14 años de prisión, aunque su sentencia se redujo a 9 años y 6 meses.

Rubén Alberto De la Torre recibió una pena de 15 años de prisión, pero también su sentencia fue reducida a 12 años y 6 meses.

Luis Mario Vitette Sellanes, el hombre visible de la banda, fue condenado a 21 años y 6 meses de cárcel, pero en 2013 fue deportado de Argentina y recuperó la libertad.

José Julián Zalloechevarría fue condenado a 10 años de prisión, y recibió una reducción de su pena a 8 años. Por último, Sebastián García Bolster, recibió una sentencia a 9 años de cárcel, pero se redujo a 7.

Sin embargo, ninguno cumplió con la sentencia establecida por decisión de la Justicia, por lo que todos gozan de la libertad.