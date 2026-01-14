Una llamada que activó dos historias: motos robadas, recorridos seguidos y finales distintos en Salta

A veces el delito no se corta por casualidad, sino por timing. Una llamada, un dato preciso y una respuesta que no se demora pueden cambiar el desenlace de una historia que parecía destinada a perderse entre calles y rutas. Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas en Capital y en el Valle de Lerma, donde dos hechos distintos terminaron conectados por un mismo mecanismo: la alerta ciudadana y el patrullaje activo.

El primero de los episodios se registró durante la noche en el cerro San Bernardo, un punto habitual de circulación y recreación que, fuera de determinados horarios, también queda expuesto a maniobras delictivas. Allí, una mujer advirtió que su motocicleta había sido robada mientras se encontraba estacionada y dio aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911.

Ese llamado fue el disparador de un operativo que permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos, quienes se dieron a la fuga apenas concretado el robo. Lejos de cerrarse con esa huida, la intervención continuó con tareas de búsqueda y seguimiento que llevaron a los efectivos hasta barrio Solidaridad, donde finalmente fueron demorados dos jóvenes presuntamente vinculados al hecho.

En el procedimiento se logró recuperar la motocicleta sustraída y además se secuestró otro vehículo, que habría sido utilizado para concretar el traslado y facilitar la maniobra. La causa quedó a disposición de la Fiscalía Penal de la zona, que ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.

Horas antes, pero en un contexto geográfico distinto, otra historia comenzaba a tomar forma en El Carril. Cerca de las 18.30, una alerta ingresó al 911 por el robo de una moto ocurrido en inmediaciones de las calles Los Algarrobos y 1º de Mayo. Con esa información, Motoristas de Emergencias Policiales del Valle de Lerma iniciaron un patrullaje inmediato por la zona.

La búsqueda no se extendió demasiado. Tras recorrer distintos puntos del sector, el rodado fue ubicado en calle Los Lapachos, lo que permitió su recuperación y posterior resguardo. En este caso, también tomó intervención la Fiscalía Penal de la jurisdicción, que dispuso las medidas legales de rigor.

Aunque separados por kilómetros y horarios, ambos hechos dejan una lectura común: la rapidez en la denuncia, sumada al despliegue territorial, sigue siendo un factor decisivo para interrumpir delitos en pleno movimiento. Cuando el aviso llega a tiempo, el recorrido del robo puede cambiar de rumbo antes de desaparecer del mapa.