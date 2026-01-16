Choque frontal en la Ruta 34 a la altura del río Juramento: ambulancia y auto involucrados

La mañana avanzaba con tránsito habitual en la Ruta Nacional 9/34 cuando, en un sector marcado por curvas y circulación intensa, la rutina se quebró de manera abrupta. A pocos kilómetros del puente sobre el río Juramento, una ambulancia y un automóvil particular protagonizaron un choque frontal que generó una escena de extrema tensión y un amplio despliegue de emergencia.

El hecho se registró en jurisdicción de General Güemes, aproximadamente a cinco kilómetros del puente del río Juramento, en el kilómetro 1513 del trazado conocido como ruta 9/34, uno de los corredores más transitados del norte salteño. Tras el impacto, el automóvil quedó cruzado sobre la calzada, lo que obligó a cortar completamente el tránsito en ambos sentidos.

De acuerdo con la información preliminar, la ambulancia -un vehículo utilitario- colisionó de frente con el auto, provocando importantes daños materiales. Como consecuencia del choque, varias personas resultaron heridas y al menos una de ellas quedó atrapada dentro de uno de los vehículos, situación que motivó la intervención urgente de los bomberos voluntarios.

Hacia el lugar se desplazaron dotaciones de bomberos y equipos del SAMEC, que trabajaban de manera coordinada para liberar a la persona atrapada, que sería ocupante de la ambulancia, y asistir al resto de los heridos. Las tareas de rescate se desarrollaban con extrema precaución, debido al estado de los rodados y a la necesidad de asegurar la zona para evitar nuevos riesgos.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se registraron personas fallecidas, aunque el estado de salud de los involucrados seguía siendo evaluado por el personal médico. El tránsito permanecía totalmente interrumpido, generando demoras y obligando a desvíos preventivos mientras continuaban las labores de rescate y limpieza de la calzada.

La Ruta Nacional 34, especialmente en el tramo del río Juramento, vuelve así a quedar en el centro de la atención por un siniestro vial de gravedad, en una zona donde la circulación constante y la convivencia de vehículos livianos y pesados exigen máxima precaución. Las causas del choque serán materia de investigación una vez finalizado el operativo en el lugar.