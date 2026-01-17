Detienen a una pareja de motociclistas delivery de drogas, puerta a puerta

Por orden de la fiscal Virginia Abrate -integrante de la Unidad de Narcomenudeo- de Santiago del Estero una pareja fue detenida tras ser descubierta realizando delivery de cocaína en una moto.

El operativo se llevó a cabo cerca de la 0.45 del miércoles cuando efectivos de la Comisaría 15 realizaban recorridos por inmediaciones de calle Garay y observaron a dos jóvenes en actitud sospechosa.

Inmediatamente los identificaron, estableciendo que se trataba de una mujer de 38 años y un sujeto de 43, ambos con domicilio en el barrio Palermo de La Banda, los cuales circulaban en una motocicleta Honda Storm.

Al pedirles que exhibieran sus pertenencias la mujer abrió la riñonera que llevaba puesta y dejó al descubierto que en su interior había sesenta y siete bagullos con sustancia, dos celulares y $ 643.200 pesos en efectivo.

Mientras que el sujeto al mostrar lo que llevaba en los bolsillos de su pantalón extrajo una balanza digital de precisión, con las pilas colocadas y restos de sustancia blanquecina en polvo. Además tenía un celular y $ 7.100.

Rápidamente se pidió colaboración a los efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas quienes al realizar los trabajos de campo constataron que se trataba de cocaína de máxima pureza siendo un total 16,98 gramos.

Además confirmaron que los restos en la balanza eran de la misma sustancia. La fiscal ordenó la inmediata aprehensión de ambos y el secuestro tanto de la sustancia como el resto de los elementos vinculados a la causa.