Imputarán al papá de Bastian, niño lesionado en un choque en Pinamar

La investigación por el grave accidente de Pinamar, ocurrido en la tarde del lunes, avanzó ayer viernes con una nueva acusación. La fiscalía que lleva adelante la causa solicitó la imputación del papá del nene herido de 8 años por el delito de lesiones culposas agravadas.

El niño permanece aún en terapia intensiva y ayer fue nuevamente sometido a otra intervención quirúrgica. Esperan una evolución para las próximas horas.

Hasta el momento, los conductores de ambos vehículos involucrados en el choque ya estaban imputados en la causa. Sin embargo, el fiscal Sergio García decidió avanzar en la imputación contra el padre del nene, que también estaba a bordo del UTV que chocó con una camioneta en la zona de La Frontera, informó el periodista de TN Alan Ferraro.

Más temprano, el chico fue sometido a una nueva operación que se focalizó en el hígado, el órgano más afectado por el accidente.

La intervención ocurrió ayer en la mañana en el Hospital Provincial Materno Infantil "Victorio Tetamanti", donde evaluaron "completamente a través de estudios de alta complejidad", indicaron en un comunicado.

Los médicos además informaron que el nene está "con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución".

El accidente

Bastian estaba arriba de un UTV junto a su padre, la conductora y otras dos nenas cuando chocaron de frente con una camioneta Volkswagen Amarok.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y la investigación avanza con las pericias correspondientes para determinar el grado de las responsabilidades de los adultos involucrados.

Además de la complicación hepática que atraviesa el nene de 8 años, también sufrió un traumatismo en la cabeza. Luego del accidente, la Municipalidad de Pinamar difundió un comunicado que esclarece detalles sobre el accidente que ocurrió el lunes cerca de las 20.

En el informe, destacaron que las autoridades trabajan en la verificación de condiciones de conducción, controles de alcoholemia y el cumplimiento de medidas de seguridad.

Concluyeron pidiéndole a la población "máxima precaución al circular, respeto por las indicaciones del personal y conducción responsable durante la temporada".

La versión de la madre

"Yo estaba en Buenos Aires cuando pasó. Basti vino de vacaciones con su papá, como casi todos los años. Vienen a Pinamar con un grupo de familias y amigos que tienen hijos", contó. Y subrayó: "Quiero aclarar que ellos no estaban corriendo carreras. Ni Basti ni su papá estaban manejando", dijo la muje