Tragedia vial sobre la ruta 9/34 se cobra la vida de una mujer

La ruta nacional 9/34 volvió a convertirse en escenario de una tragedia vial que enlutó la mañana de ayer al sur del departamento General Güemes.

El siniestro fatal se produjo en un tramo donde el tránsito suele fluir con normalidad. La circulación se interrumpió de manera abrupta tras un choque frontal que dejó una mujer fallecida y al menos cuatro personas heridas de distinta consideración.

El impacto ocurrió a la altura del kilómetro 1512, a pocos kilómetros del puente sobre el río Juramento, en una zona de curvas pero con circulación intensa de vehículos livianos y pesados.

En ese punto, una ambulancia utilitaria de traslado colisionó casi de frente contra un automóvil Toyota Corolla modelo 2017, ocupado por un matrimonio de nacionalidad paraguaya.

Según la información recabada en el lugar por El Tribuno, la ambulancia se dirigía desde Rosario de la Frontera para trasladar a un paciente. En el vehículo viajaban el chofer, el paciente y una mujer que lo acompañaba. Por causas que aún se investigan y tras salir de una curva, la ambulancia se habría cruzado de carril, impactando de manera frontal con el automóvil que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento choque, la mujer que acompañaba al paciente perdió la vida en el lugar. Su identidad aún no había sido confirmada oficialmente. El conductor de la ambulancia sufrió una fractura en una de sus piernas, mientras que el paciente y el acompañante del automóvil resultaron con golpes y politraumatismos, aunque permanecían conscientes al momento de ser asistidos. Ninguno de los otros cuatro heridos, entre ellos el matrimonio paraguayo, corre riesgo de vida, según pudo averiguar este matutino.

Tras el impacto, el operativo fue inmediato. Bomberos Voluntarios de General Güemes, quienes rescataron al chofer de la ambulancia, personal del Samec y fuerzas de seguridad trabajaron de manera coordinada para asistir a los heridos, asegurar la escena y evitar nuevos riesgos en la calzada. El tránsito en la ruta 34 quedó totalmente interrumpido en ambos sentidos, generando demoras y desvíos preventivos mientras se realizaban las tareas de auxilio y peritaje.

Paraguayos

Gregoria Castillo y Hugo Caballero, oriundos de Paraguay, se encontraban de vacaciones en Salta y regresaban a su país cuando se produjo el choque. Ambos se encuentran fuera de peligro, según confirmaron fuentes sanitarias que intervinieron en la emergencia.

Las causas del siniestro serán determinadas por la investigación correspondiente una vez finalizados los peritajes.

La tragedia suma una nueva víctima fatal en el primer mes del año y eleva a siete las muertes registradas en rutas y caminos de la provincia en lo que va de este año.

"La ambulancia se nos vino encima"

En diálogo con El Tribuno, la esposa del conductor paraguayo involucrado en el siniestro relató el momento del impacto: "la ambulancia se nos vino encima de repente y no hubo nada que hacer para no colisionar". La mujer señaló que permanece en estado de shock y que aún no pudo ver a su esposo, quien se encuentra internado en el hospital Castellanos tras el accidente.

El hecho ocurrió mientras ambos vehículos circulaban por la ruta, en circunstancias que son materia de investigación para determinar cómo se produjo la maniobra previa al impacto. Por lo que se sabe, la declaración de la turista paraguaya es clave.

Opinión

Algunas opiniones que surgen tras la tragedia grafican que la ruta 9/34 no está en óptimas condiciones para el tráfico que tiene hoy por hoy. Un comentario señaló con claridad lo que piensan los usuarios de esa arteria vial: "el carril derecho está destruido por los camiones, los que también van o utilizan el carril izquierdo. No justifico el adelantamiento por la otra mano, sino que destaco lo mal que está la ruta", señaló ayer en nuestro matutino.

Tras el siniestro vial, personal de Criminalística de la Policía realizó las pericias de rigor para establecer la mecánica del choque frontal.