Brasil: retienen a una santiagueña racista en Ipanema

Una joven abogada santiagueña, hija de un conocido empresario de esa provincia, fue demorada y su pasaporte retenido tras protagonizar un lamentable espectáculo xenófobo y racista en un bar de Ipanema. La joven abogada se hallaba de vacaciones con sus amigas.
La abogada santiagueña permanece "retenida" en Brasil, tras protagonizar un incidente en un bar y luego insultar a patovicas y policías con gestos de neto sesgo discriminatorios, aseguraron las fuentes.
Tras los incidentes, la demoró la Policía y le incautaron el pasaporte tras insultos racistas también al uniformado. Dicen que usó sonidos de su boca para tratarlos de simios. Se trata de Agostina Páez, hija del empresario Mariano Páez, quien viajó a Brasil con un grupo de amigas.
La santiagueña habría protagonizado un confuso incidente, cuyo punto de mayor aspereza devino con gestos discriminatorios a un funcionario policial. Estos serían similares a los gritos racistas, comparando a las personas con monos.
Brasil es muy inflexible con estos insultos y lo sufrió Vinicius Jr, jugador del Real Madrid. Es más, las ligas europeas son duras con los equipos, cuya hinchada o futbolista incurren en tales gestos y actos discriminatorios.
El entorno de la santiagueña permanece en silencio, pero no descartaría hacer un viaje relámpago, a fin de asistir a la letrada en los tribunales. Trascendió que Agostina debía regresar a Santiago esta noche, junto a sus amigas, pero sus planes enfrentan un drástico giro de 180 grados.