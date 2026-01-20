PUBLICIDAD

Policiales

Vuelco en la zona de La Higuerrilla: dos trabajadores quedaron internados tras un siniestro vial

El siniestro ocurrió cerca de las 21, cuando una camioneta volcó en medio de una intensa llovizna.
Martes, 20 de enero de 2026 23:41
Una camioneta perteneciente a una empresa de construcción modular, instalada en el Parque Industrial de General Güemes, protagonizó un vuelco en la zona de La Higuerrilla, cuando se dirigía hacia la ciudad de Salta. El siniestro ocurrió alrededor de las 21, en un contexto marcado por llovizna persistente, factor que habría influido en las condiciones de la calzada.

Como consecuencia del accidente, un joven de 27 años, sufrió politraumatismos, mientras que un adulto de 46 años, presentó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y politraumatismos.

Ambos trabajadores fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados para su atención médica.

Los dos ocupantes de la camioneta permanecen internados en CENESA, donde reciben seguimiento médico. 

 

 

