Operativo de DNI en Palermo I

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que hoy finalizará el operativo de identificación que se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del barrio Palermo I, ubicado en la intersección de Hipódromo de La Plata y Pasaje Manantial.

Durante las jornadas, alrededor de 700 vecinos de la zona pudieron realizar trámites de actualización de DNI para menores y mayores, nuevos ejemplares, cambios de domicilio y pasaportes. Mañana miércoles, el móvil del organismo continuará atendiendo en el mismo lugar.

Posteriormente, los días jueves 22 y viernes 23 de enero, el móvil llevará adelante un operativo de identificación en el CIC del barrio Constitución.