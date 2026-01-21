PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Crimen en Mosconi
Luciano Benavides
Leopoldo Cuenca
Lucino Benavides
Especial
La Higuerrilla
Crimen en Mosconi
Luciano Benavides
Leopoldo Cuenca
Lucino Benavides
Especial
La Higuerrilla

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Operativo de DNI en Palermo I

Más de 700 vecinos realizaron trámites. Concluye hoy.
Miércoles, 21 de enero de 2026 00:00
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que hoy finalizará el operativo de identificación que se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del barrio Palermo I, ubicado en la intersección de Hipódromo de La Plata y Pasaje Manantial.

Durante las jornadas, alrededor de 700 vecinos de la zona pudieron realizar trámites de actualización de DNI para menores y mayores, nuevos ejemplares, cambios de domicilio y pasaportes. Mañana miércoles, el móvil del organismo continuará atendiendo en el mismo lugar.

Posteriormente, los días jueves 22 y viernes 23 de enero, el móvil llevará adelante un operativo de identificación en el CIC del barrio Constitución.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD