El gobernador Sáenz recibió a Luciano Benavides, campeón salteño del Dakar 2026

Salta se vistió de fiesta para recibir a Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos. El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el recibimiento oficial en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes: “Recibimos no solo a un campeón del mundo, sino a un embajador de nuestra provincia”, expresó el mandatario.

“Es un orgullo para los salteños, para los argentinos y para el deporte”, dijo Sáenz al entregarle una placa donde se reconoció su perseverancia y habilidad para ganar el rally Dakar, el más exigente del mundo.

“No es solo un logro personal sino el de todo tu equipo y familia. Orgullo de toda la Provincia”, indicó.

La consagración de Luciano Benavides en el Dakar 2026 quedará grabada por su dramatismo. Tras miles de kilómetros de competencia en Arabia Saudita. Luciano logró imponerse al estadounidense Ricky Brabec por una diferencia de tan solo dos segundos.

Este cierre, el más ajustado del que se tenga registro en la categoría, resalta la precisión y el nivel de concentración que el piloto mantuvo hasta el último metro de la competencia.

“Ese día tomé la mejor decisión de mi vida, de confiar en mí y tomar el camino correcto donde no había ninguna huella”, relató Luciano al recordar los últimos 5 kilómetros para llegar a la meta, luego de 8 mil kilómetros.

“Somos un claro ejemplo de que por más que seamos del interior, siempre se puede”, consideró Luciano.

En tanto, su hermano Kevin,destacó que “fue toda una odisea y un hito histórico que dos hermanos sean campeones en motos”.

Tras el arribo, se inició una caravana que recorrió las avenidas Banchik, Paraguay, Chile, Pellegrini, 25 de Mayo y Entre Ríos para finalizar en un emocionante encuentro en el Microestadio Delmi, en el que Luciano hizo su ingreso al escenario a bordo de una moto.

Durante el trayecto, con banderas de Salta y Argentina, los salteños se volcaron a las calles para manifestar su admiración y reconocimiento a los hermanos Benavides, quienes han convertido a Salta en una referencia ineludible del motociclismo mundial.