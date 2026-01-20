PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
20 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Obra pública en Salta
Turismo
Paso de Jama
Angel Di María
Comida coreana
Milei
Clima en Salta
Salta
Crimen en Mosconi
Luciano Benavides
Obra pública en Salta
Turismo
Paso de Jama
Angel Di María
Comida coreana
Milei
Clima en Salta
Salta
Crimen en Mosconi
Luciano Benavides

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Luciano Benavides llegó a Salta: minuto a minuto, EN VIVO, comenzó la caravana rumbo al micro estadio Delmi del ganador del Dakar

El campeón del Rally Dakar 2026 regresa este martes 20 de enero a la provincia y será recibido con una caravana por la ciudad. Luciano Benavides llegará acompañado por su hermano Kevin, también ganador del Dakar en dos oportunidades.  
Martes, 20 de enero de 2026 18:42
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luciano Benavides vuelve a Salta este martes 20 de enero luego de consagrarse campeón del Rally Dakar 2026, uno de los logros más importantes del deporte argentino. sU llegada está prevista para las 19 en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, donde será recibido por familiares, fanáticos y autoridades, en el inicio de una jornada que promete una fuerte convocatoria popular.

Notas Relacionadas

Desde el aeropuerto partirá una caravana que recorrerá distintos puntos de la ciudad y culminará en el microestadio Delmi, donde se realizará el reconocimiento central al piloto. Seguí toda la cobertura EN VIVO, minuto a minuto por El Tribuno.

 

MINUTO A MINUTO CARAVANA DE LUCIANO BENAVIDES 

19.30 | LOS HERMANOS BENAVIDES SALIERON POR AVIACIÓN CIVIL Y COMENZÓ LA CARAVANA 

 

19.18 | FANÁTICOS ESPERAN LA LLEGADA DE KEVIN Y LUCIANO EN EL AEROPUERTO 

 

 

19.11 | LA ESPERA MÁS TIERNA: LOS NENES ESPERANDO LA LLEGADA DE LUCIANO 

19.10 | MÁXIMA EXPECTATIVA PARA VER EL CAMPEÓN DEL DAKAR 2026 

19.01 | LUCIANO Y KEVIN BENAVIDES ARRIBARÁN A LAS 19 EN EL AEROPUERTO DE SALTA 

18.00 | RECORRIDO DE LA CARAVANA 

Salta vivirá hoy una jornada especial con el regreso de Luciano Benavides, reciente campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos. Desde las 19, el piloto del equipo oficial KTM será recibido con una caravana popular que partirá desde el aeropuerto y atravesará distintas calles de la ciudad hasta llegar al microestadio Delmi, donde se realizará el acto central.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD