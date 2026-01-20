Luciano Benavides llegó a Salta, minuto a minuto, EN VIVO, el ganador del Dakar ya está con su gente en el micro estadio Delmi

Luciano Benavides vuelve a Salta este martes 20 de enero luego de consagrarse campeón del Rally Dakar 2026, uno de los logros más importantes del deporte argentino. sU llegada está prevista para las 19 en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, donde será recibido por familiares, fanáticos y autoridades, en el inicio de una jornada que promete una fuerte convocatoria popular.

Desde el aeropuerto partirá una caravana que recorrerá distintos puntos de la ciudad y culminará en el microestadio Delmi, donde se realizará el reconocimiento central al piloto. Seguí toda la cobertura EN VIVO, minuto a minuto por El Tribuno.

MINUTO A MINUTO CARAVANA DE LUCIANO BENAVIDES

20.40 | Bajo la lluvia, pero con el calor de la gente, los hermanos Benavides ya son recibidos en Salta

20.32 | Luciano Benavides y su hermano Kevin cerca del micro Estadio Delmi

20.19 | La gente esperando para saludar a Luciano Benavides en la entrada del micro estadio Delmi

19.30 | LOS HERMANOS BENAVIDES SALIERON POR AVIACIÓN CIVIL Y COMENZÓ LA CARAVANA

19.18 | FANÁTICOS ESPERAN LA LLEGADA DE KEVIN Y LUCIANO EN EL AEROPUERTO

19.11 | LA ESPERA MÁS TIERNA: LOS NENES ESPERANDO LA LLEGADA DE LUCIANO

19.10 | MÁXIMA EXPECTATIVA PARA VER EL CAMPEÓN DEL DAKAR 2026

19.01 | LUCIANO Y KEVIN BENAVIDES ARRIBARÁN A LAS 19 EN EL AEROPUERTO DE SALTA

18.00 | RECORRIDO DE LA CARAVANA

Salta vivirá hoy una jornada especial con el regreso de Luciano Benavides, reciente campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos. Desde las 19, el piloto del equipo oficial KTM será recibido con una caravana popular que partirá desde el aeropuerto y atravesará distintas calles de la ciudad hasta llegar al microestadio Delmi, donde se realizará el acto central.