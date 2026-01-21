PUBLICIDAD

Milei
Clima en Salta
Salta
Crimen en Mosconi
Luciano Benavides
Leopoldo Cuenca
Lucino Benavides
DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

Cayó una banda por un robo tras trepar a un edificio

Desvalijaron una vivienda y fueron detenidos gracias a cámaras.
Miércoles, 21 de enero de 2026 00:00
Tres hombres, uno de ellos con antecedentes por robo, fueron detenidos acusados de desvalijar una vivienda del barrio porteño de Villa Urquiza, a la que habrían accedido tras trepar por la terraza del edificio.

Fuentes policiales informaron que el asalto se produjo durante la madrugada de este domingo en un inmueble ubicado sobre la calle Habana al 2100. En el lugar, efectivos encontraron a un primer sospechoso oculto entre las plantas situadas en el ingreso al domicilio, lo que llamó la atención de los uniformados durante el operativo.

En ese contexto, el propietario de la vivienda autorizó el ingreso del personal policial, que al recorrer el interior del inmueble logró dar con un segundo presunto delincuente, quien llevaba consigo una bolsa que contenía distintos objetos de valor sustraídos del lugar.

El tercer integrante de la banda fue localizado y detenido poco después en un puesto de diarios situado en la intersección de Juramento y Constituyentes, a partir del análisis de las imágenes captadas por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que permitió reconstruir su recorrido tras el hecho.

El juez interviniente dispuso el arresto de los tres acusados: un joven de 22 años, con antecedentes por robos e investigado en una causa por rebeldía, y otros dos hombres de 32 y 37 años.

 

