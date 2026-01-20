PUBLICIDAD

pesca ilegal
Crimen organizado
Tensión global
Pádel
Crecida del río Bermejo
Subsidios de luz y gas
Mercado automotor
Seguridad Vial
Operativo Volviendo a Clases
Obra pública en Salta
Temporal en Salta

Alerta de "alto riesgo" para el Chaco salteño por desbordes de los ríos Bermejo y Pilcomayo

Anticipan que la actual crecida, en los dos cauces, tendrá los niveles más altos registrados en el presente ciclo hidrológico. Advertencias y precauciones para San Martín y Rivadavia. 

Antonio Gaspar
Martes, 20 de enero de 2026 09:32
Río Pilcomayo, puerto de chalanas, entre Aguas Blancas y la ciudad de Bermejo.
Desde el Sistema de Alerta Pilcomayo informaron sobre el "peligro de desrborde" el río Bermejo por el nivel de crecida con los niveles más altos registrados en el presente ciclo hidrológico. Los registros muestran niveles de "alto riesgo" para las poblaciones de San Martín y Rivadavia para toda la semana.

La última medición registrada en la medianoche de este martes 20, en Pozo Sarmiento, registra una altura de 6,79 m en creciente. "Este es un nivel de muy alto riesgo por desbordes aguas abajo y especialmente en Rivadavia (ambas bandas)", indica el Sistema de Alerta Temprana.

"Al nivel de peligrosidad, de esta creciente, deben sumarse los caudales del Río Colorado y del San Francisco, que se suman al Bermejo aguas abajo de Pozo Sarmiento. Se alerta a todas las poblaciones de la zona coste de San martín y zonas anegables o aislables de Rivadavia por descordes importantes durante el resto de la semana", amplía el informe. 

El río Bermejo, desde el puente Manuel Elordí, paraje La Quena.

 

En tanto que hoy, por segundo día consecutivo, quedó cortado nuevamente el paso por Puerto Chalanas, que une Aguas Blancas con Bermejo.

Las autoridades del sector fronterizo confirmaron que no hay paso de las embarcaciones debido a la crecida del caudal del río Bermejo, una situación que se viene repitiendo tras varios días de lluvias intensas en toda la región.

Las autoridades dijeron que "el río no está navegable" y además se formó un brazo de agua paralelo del lado argentino, lo que hace imposible el cruce peatonal. Ni siquiera los vehículos de Prefectura pueden ingresar a la playa del río.

Además pidieron "no ingresar al agua", especialmente a quienes trabajan a diario cruzando entre ambos países. La situación es monitoreada de manera permanente y al mediodía se brindarán nuevas novedades.

En cuanto a rutas, la Panamericana Bermejo-Tarija registra derrumbes y tramos complicados, mientras que las vías hacia Yacuiba y Orán permanecen transitables con extrema precaución.

 

Niveles del río Pilcomayo 

El río Pilcomayo presente niveles en creciente general. "Probablemente la primera creciente importante de este ciclo hidrológico, tanto por precipitaciones extraordinarias en la cuenca alta como en la cuenca baja superior", advierte el Sistema de Alerta Temprana.

Vista del río Pilcomayo, a la altura de Misión La Paz.

Los actuales niveles de Villamontes (Bolivia), superando los 2 metros, desde la madrugada, provocarán desbordes y desmoronamientos entre Crevaux y Misión La Paz-Pozo Hondo, de manera creciente durante todo el día. 

Misión La Paz-Pozo Hondo, en creciente, desde las 9 de hoy registra 4,77 m. Se estima que en las próximas horas superará los 5 metros entrando en nivel de alerta amarilla con probabilidades de desbordes y desmoronamientos en las poblaciones aguas abajo.

"Se alerta a las poblaciones y parajes cercanos a los canales de Argentina y Paraguay por ascensos rápidos de niveles que puede poner en riesgo a personas y bienes que se encuentran en los causes", emitió el Sistema de Alerta Temprana.

Niveles del río Pilcomayo en Villamontes. (Gentileza Sistema de Alerta Temprana)

Temas de la nota

