21 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Dakar 2026
Pesca ilegal en Salta
Robos y Hurtos
Farándula argentina
Siniestro vial en Salta
Siniestro vial en Salta

Accidente en Circunvalación Oeste: perdió el control y terminó impactando contra dos postes de iluminación

El siniestro ocurrió durante la madrugada en un sector clave del oeste capitalino, donde la lluvia y la velocidad volvieron a combinarse en una escena de alto riesgo vial. El conductor logró evitar cruzarse de carril, aunque impactó contra luminarias de la autopista y dejó importantes daños materiales. El hecho se registró pasadas las doce de la noche.  

Mariano Alberto Gil
Miércoles, 21 de enero de 2026 08:40
Luegar donde sucedió el siniestro vial durante la madrugada de hoy. En el piso se observa los poste que fueron derribados por la camioneta.
La Circunvalación Oeste volvió a ser escenario de un fuerte siniestro vial en una franja que los vecinos de Salta reconocen de inmediato. El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy, a la altura del predio del club Gimnasia y Tiro, en la zona de Altos de Medeiros, un punto neurálgico para quienes transitan a diario por el oeste de la ciudad.

En ese sector, marcado por la doble vía y por la circulación fluida durante la noche, una camioneta de reciente modelo protagonizó un violento accidente tras perder el control del vehículo. Según se informó, el conductor circulaba a una velocidad importante cuando se encontró con una cinta asfáltica cubierta de agua, consecuencia directa de las lluvias torrenciales registradas en los últimos días.

La situación se volvió crítica cuando el vehículo se desvió hacia la platabanda central, un espacio que actualmente presenta barro, pasto saturado y escasa adherencia. En ese trayecto, la camioneta impactó primero contra un poste de luminaria, sin llegar a detener su marcha.

En una maniobra extrema para evitar cruzar de carril y exponerse a un choque frontal con otro vehículo, el conductor realizó un brusco volantazo. Esa acción derivó en un segundo impacto, esta vez contra otro poste de alumbrado público, ubicado también en el sector central de la traza.

Las marcas que quedaron impresas sobre el pasto y el barro de la platabanda reflejan el zigzagueo que realizó el vehículo en apenas unos metros. Ese recorrido evidencia la pérdida total de control en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 110 kilómetros por hora, pero donde las condiciones climáticas exigían una conducción mucho más cauta.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Salta, el conductor sufrió politraumatismos leves y no fue necesario su traslado de urgencia. Además, se confirmó que no hubo personas heridas ni otros vehículos involucrados, más allá de los importantes daños materiales ocasionados. La camioneta Amarok fue retirada durante la madrugada.

El episodio vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial en Circunvalación Oeste,  donde el exceso de velocidad puede transformar una vía rápida en una trampa peligrosa, incluso en horarios de bajo tránsito.

