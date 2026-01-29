Un robo que impactó en una escuela y terminó con un detenido en Rosario de la Frontera

El receso escolar de verano, con edificios vacíos y menor circulación de personas, suele convertirse en una oportunidad para quienes buscan delinquir. Esta vez, esa situación quedó al descubierto en Rosario de la Frontera, donde el robo de herramientas en una escuela derivó en una investigación que terminó con un detenido y la recuperación de los elementos sustraídos.

La causa se inició tras la denuncia por la sustracción de herramientas pertenecientes a un establecimiento educativo de la ciudad. A partir de esa presentación, intervino la Brigada de Investigaciones del Distrito de Prevención 13, que puso en marcha una serie de tareas de campo orientadas a identificar el destino de los objetos y al posible responsable del hecho.

Con el avance de la investigación, los efectivos lograron establecer que los elementos robados se encontraban en una vivienda del barrio San Antonio. En el lugar, durante el procedimiento policial, se concretó el secuestro de una sierra circular y un cepillo eléctrico, herramientas utilizadas habitualmente para trabajos de mantenimiento y reparaciones dentro del ámbito escolar.

La localización de los objetos permitió profundizar las diligencias y, como resultado, los investigadores consiguieron ubicar y detener al hombre señalado como involucrado en el robo. El sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal local, que tomó intervención inmediata y dispuso las medidas judiciales correspondientes.