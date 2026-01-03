Investigan la muerte de Fernanda en una comisaría

El pasado mes de noviembre, la mujer de 34 años, fue encontrada sin vida en la Comisaría 2 de Rosario de Lerma, donde se encontraba demorada. Las tareas investigativas y periciales se encuentran a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y los avances son comunicados al grupo familiar de la fallecida y a las organizaciones que tomaron interés por lo sucedido.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, encabeza una investigación por la muerte de Fernanda Arias, ocurrida el pasado 26 de noviembre en la dependencia policial de la ciudad de Rosario de Lerma, donde se encontraba demorada tras haber sido encontrada en la vía pública, consumiendo bebidas alcohólicas.

Según señaló el personal policial interviniente, durante el procedimiento, se habría negado a brindar datos para ser identificada, por lo que fue trasladada a la comisaría para realizar los trámites correspondientes. Tras verificar sus antecedentes y al momento de comunicarle su liberación, los efectivos detectaron que la mujer trans se encontraba sin vida, con signos aparentes de haber atentado contra su vida usando una prenda de su vestimenta, por lo que le realizaron maniobras de reanimación (RCP) y la trasladaron al hospital zonal, donde se constató su deceso.

La fiscal Sodero Calvet explicó que apenas conocida la muerte de Arias, dispuso el trabajo de personal de Criminalística, de Medicina Forense, de los laboratorios y del Cuerpo Especializado de Investigaciones del CIF, en resguardo de la objetividad pericial y con el objetivo de lograr la mayor transparencia posible, dado que el hecho ocurrió en dependencias de la Policía de la Provincia.

El avance con la aplicación del Protocolo UFEM

Remarcó que el avance investigativo se realiza con aplicación del Protocolo UFEM, conforme a la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que establece que toda muerte violenta, incluso si inicialmente aparenta ser un suicidio o accidente, debe ser investigada con presunción de femicidio u homicidio doloso, con la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación hasta tanto pueda descartarse la comisión de un delito.

La recepción de testimonios de familiares, allegados, de las personas que presenciaron las circunstancias de su demora en la vía pública y las que el día del hecho se encontraban alojadas en la dependencia policial, fue realizada por personal del Ministerio Público Fiscal y fueron incorporados a las actuaciones.