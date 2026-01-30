Hallaron drogas en una celda y un interno fue condenado

Un interno de 22 años que se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas fue condenado a cinco años y seis meses de prisión efectiva, luego de ser hallado en posesión de estupefacientes durante una requisa realizada por personal del Servicio Penitenciario de Salta.

El hecho ocurrió el 18 de abril del año pasado, cuando efectivos penitenciarios llevaron adelante un control de rutina en el pabellón B del establecimiento carcelario. Durante la inspección de una de las celdas, donde se encontraba alojado el acusado, los guardiacárceles encontraron envoltorios que contenían cocaína y marihuana, lo que motivó el inicio de la causa penal correspondiente.

La situación fue abordada posteriormente en una audiencia flexible y multipropósito, en la que las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. En ese marco, el juez Federico Diez condenó al joven a un año de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de tenencia simple de estupefacientes, conforme a la recalificación legal impulsada por el fiscal durante el acuerdo.