A juicio por un millonario fraude contra el municipio de Colonia Santa Rosa

Dos exempleadas de la Municipalidad de Colonia Santa Rosa fueron acusadas de haber cometido maniobras defraudatorias que habrían provocado un perjuicio económico superior a los 36 millones de pesos al erario municipal, informaron fuentes judiciales.

Por este motivo, el fiscal penal 3 de Delitos Económicos y Complejos de San Ramón de la Nueva Orán, Carlos Alberto Salinas, requirió la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito contra Marilin Fabiana Duarte y Carina de los Ángeles Medina, acusadas como coautoras del delito de fraude a la administración pública por administración infiel, previsto y reprimido por el Código Penal.

Irregularidades con fondos públicos

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en enero de 2024 por el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Colonia Santa Rosa, quien detectó irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Según consta en la causa, Duarte -quien se desempeñaba como responsable de la caja recaudadora- habría depositado montos inferiores a los efectivamente recaudados, adulterando comprobantes bancarios y asentando cifras falsas en los libros contables.

De acuerdo con la acusación fiscal, estas maniobras se habrían repetido de manera sistemática entre enero de 2022 y enero de 2024.

Falta de control y connivencia

En cuanto a Carina de los Ángeles Medina, quien ocupaba el cargo de secretaria de Hacienda municipal durante parte del período investigado, se la acusa de falta de control y connivencia funcional, lo que habría permitido la concreción de la defraudación.

El fiscal Salinas detalló que entre las pruebas reunidas figuran análisis de libros de rendiciones de caja y de Hacienda, planillas diarias, extractos bancarios, una pericia contable realizada por el CIF, en la que se cuantifica el perjuicio económico, y una pericia caligráfica que atribuye a Duarte la adulteración de importes y firmas. Asimismo, se vinculan firmas asentadas en los libros oficiales tanto a Duarte como a Medina.