PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
5 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ventas de Reyes Magos
Hallazgo macabro
Tenis
Transporte de pasajeros
Inseguridad en Salta
Tragedia en el Aconcagua
Asfixia por inmersión
La caída de Maduro
La Caldera
La caída de Maduro
Ventas de Reyes Magos
Hallazgo macabro
Tenis
Transporte de pasajeros
Inseguridad en Salta
Tragedia en el Aconcagua
Asfixia por inmersión
La caída de Maduro
La Caldera
La caída de Maduro

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Encuentran un cuerpo en un vehículo en barrio Juan Pablo II, en zona sur

El alerta fue notificado por los vecinos a las 10 de la mañana. Todavía se espera la presencia del CIF, y se desconocen los datos de la persona fallecida. 
Lunes, 05 de enero de 2026 11:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A las 10 de la mañana los vecinos de barrio Juan Pablo II de zona sur dieron el alerta de la presencia de un cuerpo dentro de un vehículo estacionado sobre uno de los laterales de la cancha de fútbol del barrio. 

Inmediatamente se hicieron presentes los efectivos policiales, y se realizó un perímetro de cierre para evitar que los vecinos y curiosos se acerquen al vehículo. Por el momento se desconocen datos de la persona fallecida y las razones de su muerte. 

Se espera por estas horas la presencia del CIF. 

Nota en desarrollo...

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD