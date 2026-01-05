Tres sujetos cayeron con un "catálogo" de objetos robados en las calles de Salta

El mapa del delito en la Ciudad de Salta suele ofrecer postales sorprendentes, donde la audacia de quienes intentan deshacerse de lo ajeno no conoce de horarios ni de geografías. En las últimas horas, una serie de patrullajes preventivos en puntos estratégicos de la Capital terminaron con la demora de tres sujetos que, lejos de pasar inadvertidos, deambulaban con una carga que delataba su origen ilícito. Desde electrodomésticos de gran porte hasta elementos de bazar y herramientas de mano, la variedad de los secuestros puso de manifiesto un mercado negro que intenta ramificarse en los barrios.

Madrugada de sospechas en Villa Floresta

El primero de los procedimientos tuvo lugar bajo el amparo de la oscuridad en la zona este. Efectivos de Seguridad Urbana que recorrían la calle Canónigo Gorriti, en el corazón de Villa Floresta, divisaron a un hombre de 38 años que transportaba un bulto de dimensiones considerables.

Al ser interceptado, los uniformados constataron que se trataba de un equipo de sonido profesional. La falta de respuestas coherentes y la imposibilidad de acreditar la propiedad del dispositivo sellaron su suerte. El sospechoso fue trasladado de inmediato y el equipo quedó bajo resguardo judicial por disposición de la Fiscalía Penal de la zona, ante un claro caso de supuesto encubrimiento.

Una huida frustrada en el Grand Bourg

Casi en simultáneo, pero en un contexto socioeconómico totalmente distinto, la tensión se trasladó a la zona oeste. En la avenida Saravia, principal arteria del barrio Grand Bourg, efectivos de la Comisaría 16 detectaron a un hombre de 42 años en una actitud que encendió las alarmas: al ver el patrullero, intentó evadir el control policial a paso apresurado.

Al ser retenido, la requisa reveló una mezcla de objetos: una pava, un par de zapatillas, un paraguas y, lo más inquietante, un machete. Sin documentos que respaldaran la tenencia de estos elementos, el sujeto fue demorado. La Fiscalía Penal 1 tomó intervención en el hecho, investigando si los objetos son producto de robos menores ocurridos en las viviendas del sector.

"Venta ambulante" en pleno macrocentro

Finalmente, un tercer operativo desnudó la impunidad con la que se intentan comercializar bienes robados en las zonas de mayor tránsito. En la intersección de las calles Córdoba y La Rioja, el personal del Departamento Seguridad Urbana sorprendió a un hombre que ofrecía a viva voz productos que difícilmente podrían pasar por mercadería legal de calle.

El "stock" que el sospechoso intentaba liquidar incluía una heladera, dos bombas de agua y varios rollos de cable. Ante la consulta de los efectivos, el vendedor ambulante no supo explicar de dónde habían salido los motores ni el electrodoméstico. El secuestro de la carga fue inmediato y el hombre quedó a disposición de la Fiscalía Penal correspondiente, mientras se busca a los damnificados que podrían haber sufrido el robo de estos elementos esenciales para el funcionamiento del hogar.