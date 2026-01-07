Peleas y alcohol, un patrón detrás de los homicidios de la primera semana del año en Salta

La primera semana de 2026 encendió señales de alerta en materia de violencia en la provincia, luego de una seguidilla de homicidios ocurridos en distintos puntos del territorio. Los hechos fatales, investigados por el Ministerio Público Fiscal, tienen como denominador común las peleas interpersonales, muchas de ellas en contextos atravesados por el consumo de bebidas alcohólicas.

La preocupación se da en un contexto particular: durante 2025 la cantidad de homicidios registró una baja cercana al 30% en comparación con 2024, según datos oficiales. Sin embargo, los episodios ocurridos entre el 1 y el 5 de enero de este año marcan un inicio complejo y vuelven a poner el foco en la violencia cotidiana y sus factores desencadenantes.

Uno de los hechos ocurrió en la ciudad de Embarcación, el pasado 3 de enero, cuando un joven de 22 años murió tras ser herido con un arma blanca durante una pelea. El fiscal penal Rafael José Medina imputó de forma provisional a un hombre de 22 años como autor del delito de homicidio simple y solicitó que permanezca detenido mientras avanzan las medidas investigativas.

Una reunión en el barrio Eva Perón

De acuerdo a la investigación, el hecho se produjo en una vivienda del barrio Eva Perón, donde varias personas participaban de una reunión con consumo de bebidas alcohólicas. En ese contexto se generó una pelea entre dos asistentes. La víctima se retiró del lugar y, al regresar, fue atacada con un arma blanca.

Otro homicidio bajo investigación se registró en la localidad de General Pizarro, durante la noche del lunes 5 de enero. Un hombre de 25 años fue encontrado sin vida en la vía pública, en el predio del ferrocarril ubicado en la intersección de avenida 9 de Julio y 20 de Febrero, junto a una motocicleta. El fiscal penal 2 de Anta en feria, César Saravia, dispuso las medidas de rigor y del relevamiento de testigos surgieron dos personas como sospechosas de haber agredido brutalmente a la víctima y causarle la muerte. Ambos se encuentran detenidos.

En la ciudad de Salta, durante la madrugada del 1 de enero, se produjo otro homicidio en barrio Solidaridad, en la zona sudeste. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Santiago López Soto, imputó de forma provisional a dos hombres de 18 y 26 años como coautores del delito de homicidio simple, y a una mujer de 26 años como partícipe necesaria o instigadora.

Según se pudo establecer, el hecho ocurrió en la vía pública en el marco de una gresca generalizada entre dos grupos antagónicos conocidos como "Los Pibes" y "Los Decididos". En ese contexto, un hombre de 25 años fue gravemente herido con un arma blanca en la zona del hemitórax izquierdo. Fue trasladado de forma particular al hospital Papa Francisco, donde ingresó sin signos vitales. Los tres imputados se abstuvieron de declarar y la Fiscalía solicitó que continúen detenidos mientras avanza la investigación.

Otro episodio fatal se registró días antes en barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la capital salteña. Allí, un hombre de 36 años murió luego de mantener una pelea con su hermano dentro de una vivienda.

El caso del hermano en zona norte

Tras el enfrentamiento en el barrio Juan Manuel de Rosas, la víctima fue encontrada agonizando en su habitación y falleció antes de la llegada de la ambulancia del SAMEC.

El informe preliminar de autopsia realizado en el CIF indicó que el deceso se produjo por un shock hipovolémico causado por lesiones internas. El hermano con el que había mantenido la pelea fue detenido e imputado como autor del delito de homicidio simple. El fiscal interviniente señaló que continúan en cumplimiento todas las medidas de rigor para esclarecer lo sucedido.