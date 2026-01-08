Orán: condenado por matar a su vecino de una puñalada

Un joven de 26 años fue condenado a 4,6 años de prisión por un homicidio ocurrido en barrio Caballito de Orán, tras un desencuentro vecinal. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado.

El homicidio ocurrió el 22 de mayo de 2025, cuando el condenado y la víctima, vecinos entre ellos, mantuvieron una discusión y la escalaron hasta blandir armas blancas.

Según la investigación, la víctima fue quien inició el ataque, persiguiendo al joven y atacándolo con un machete. En medio de la situación, el ahora condenado con un cuchillo se defendió, asestándole una puñalada.

El herido fue trasladado al hospital, pero murió por un shock hipovolémico provocado por la herida. La autopsia reveló que no presentaba lesiones defensivas.

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio Mario Maldonado aceptó el acuerdo entre las partes y ordenó que el condenado quede alojado en la cárcel de Orán.