incendios forestales
Rally Dakar 2026
Acuerdo UE - Mercosur
moda sensible
La Merced
Corte de Justicia
Empresas y negocios 2025
Escándalo
Luciano Castro
Homicidio en Villa Juanita
Policiales

Imputaron a un joven por un homicidio ocurrido en la zona sudeste de la ciudad de Salta

El hecho ocurrió el 7 de enero en la vía pública. La víctima murió tras recibir una herida de arma blanca en el pecho. El acusado fue imputado de manera provisional por homicidio simple y se solicitó su prisión preventiva.
Viernes, 09 de enero de 2026 17:46
Un joven de 27 años fue imputado como autor del delito de homicidio simple, previsto en el artículo 79 del Código Penal, por un hecho ocurrido el 7 de enero en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

Durante la audiencia de imputación, a cargo del fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Santiago López Soto, el acusado fue asistido por defensa particular y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria que se dicte su prisión preventiva, mientras avanza la investigación.

Una pelea con arma blanca

El hecho tuvo lugar durante la mañana del 7 de enero en la vía pública, sobre calle Samuel Quevedo al 1900. De acuerdo a lo informado, en ese lugar se produjo una confrontación entre el imputado y la víctima, en el transcurso de la cual el acusado habría utilizado un arma blanca para herirlo en la zona torácica.

El hombre herido fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde ingresó sin signos vitales. La autopsia posterior determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca.

Tras confirmarse el fallecimiento, el fiscal López Soto dispuso la intervención de personal de Criminalística del CIF y de la Unidad de Investigación UGAP. En ese marco se realizaron tareas de campo, entrevistas a testigos presenciales, el secuestro del arma presuntamente utilizada y otras diligencias investigativas orientadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

