Imputan a tres hombres por un crimen en Santa Cecilia

La investigación por el crimen de Ricardo Cruz (37) ocurrido en el barrio Santa Cecilia sumó un nuevo avance judicial luego de que el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, imputara provisionalmente a tres hombres de 20, 24 y 25 años por el delito de homicidio calificado "criminis causae", en calidad de coautores.

La audiencia formal se concretó en las últimas horas, luego de las primeras medidas investigativas que permitieron encuadrar el hecho bajo una figura penal agravada, lo que marca un paso clave en el proceso judicial iniciado tras el violento episodio ocurrido en la madrugada del pasado viernes.

Desde la Fiscalía informaron que la investigación continúa en curso con el objetivo de recabar mayores elementos probatorios y esclarecer todas las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Según las pesquisas, el hecho se registró el 6 de febrero pasado, alrededor de las 3 de la madrugada en la zona de la avenida Felipe Varela y Chacho Peñaloza. En ese contexto, los acusados habrían forcejeado con la víctima con la intención de sustraerle un teléfono celular. De acuerdo a las primeras actuaciones, uno de los imputados le habría asestado una estocada en el pecho, lo que provocó la muerte de la víctima por shock hipovolémico como consecuencia de una herida de arma blanca.

Tras reunir los primeros elementos de prueba, el fiscal González dispuso la imputación provisional de los tres sospechosos por homicidio calificado "criminis causae", figura que contempla los casos en los que el homicidio se comete con el fin de consumar u ocultar otro delito.