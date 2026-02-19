PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

reforma laboral de Milei
Especial
therians
reforma laboral de Milei
Senado de la Provincia
Paro general de la CGT
reforma laboral de Milei
Especial
therians
reforma laboral de Milei
Senado de la Provincia
Paro general de la CGT

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos

El agresor, de 25 años, intentó simular un ataque en la vía pública.
Jueves, 19 de febrero de 2026 01:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un brutal intento de femicidio sucedió en la ciudad de Junín cuando un hombre baleó en la cabeza a su pareja delante de sus hijos, la joven se encuentra internada en grave estado y el acusado fue detenido, además de que se secuestró un arma.

El ataque sucedió el martes a la madrugada en un domicilio situado en la calle Chile al 137, en Junín, cuando la víctima y el agresor tuvieron una pelea. En medio de la discusión, el hombre sacó un arma y le disparó en la cabeza. Todo esto ocurrió frente a sus hijos.

La Policía fue alertada por el propio atacante, de 25 años, quien advirtió que su pareja había sido atacada por un tercero en la vía pública. Cuando los agentes arribaron a la vivienda constataron que la mujer estaba consciente con un disparo en el cráneo, por lo que fue trasladada de manera inmediata al hospital local.

La fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N°6 de Junín, decidió que el acusado sea demorado pese a que la víctima sostuvo que no había sido su pareja. Para las autoridades judiciales esta declaración está ligada a un contexto de violencia de género.

El arma

Un dato aportado es que durante los primeros peritajes en la vivienda hallaron en una chimenea el arma utilizada y el celular del sospechoso.

En el hospital se confirmó, según medios locales, que la bala quedó alojada en la zona parénquima cerebral.

El hombre se encuentra detenido en una comisaría de Los Toldos acusado del delito de femicidio en grado de tentativa.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD