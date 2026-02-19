Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos

Un brutal intento de femicidio sucedió en la ciudad de Junín cuando un hombre baleó en la cabeza a su pareja delante de sus hijos, la joven se encuentra internada en grave estado y el acusado fue detenido, además de que se secuestró un arma.

El ataque sucedió el martes a la madrugada en un domicilio situado en la calle Chile al 137, en Junín, cuando la víctima y el agresor tuvieron una pelea. En medio de la discusión, el hombre sacó un arma y le disparó en la cabeza. Todo esto ocurrió frente a sus hijos.

La Policía fue alertada por el propio atacante, de 25 años, quien advirtió que su pareja había sido atacada por un tercero en la vía pública. Cuando los agentes arribaron a la vivienda constataron que la mujer estaba consciente con un disparo en el cráneo, por lo que fue trasladada de manera inmediata al hospital local.

La fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N°6 de Junín, decidió que el acusado sea demorado pese a que la víctima sostuvo que no había sido su pareja. Para las autoridades judiciales esta declaración está ligada a un contexto de violencia de género.

El arma

Un dato aportado es que durante los primeros peritajes en la vivienda hallaron en una chimenea el arma utilizada y el celular del sospechoso.

En el hospital se confirmó, según medios locales, que la bala quedó alojada en la zona parénquima cerebral.

El hombre se encuentra detenido en una comisaría de Los Toldos acusado del delito de femicidio en grado de tentativa.