Denuncian falta de avances en la causa contra un empresario

El caso contra el mega empresario Marcelo Porcel, quien se encuentra acusado de abusar al menos 10 compañeros de sus hijos, continúa generando repercusión debido a la falta de avances de la Justicia sobre su proceso penal, pese a las graves pruebas presentadas.

Sebastián Cuattromo es miembro de la Fundación Adultxs por los Derechos de la Infancia y después de años de lucha logró que su abusador sea condenado. Hoy, en medio de la conmoción, sostiene que en esta causa no hay avances debido al poder del implicado y expresó que las víctimas deben ser atendidas.

Cuattromo conversó sobre uno de los casos más impactantes de abuso en el poder de los últimos años. Desde mediados de 2024 el empresario Marcelo Porcel se encuentra acusado de abusar, grabar, mandarles mensajes y hasta pagarles a los amigos de sus hijos adolescentes.

"El poder del acusado logra que la Justicia se tome su tiempo, pero es importante que no se deje de luchar y que continúe viralizándose el caso. No puede quedar impune", expuso Cuattromo.

Respecto a las víctimas, destacó que es importante que la familia continúe con el apoyo y que no cesen ante el reclamo de justicia pese a la presión del poder que ejerce el acusado.

Los delitos de abuso sexual "los más impunes de la Tierra"

"Según especialistas, los delitos de abuso sexual son los más impunes de la Tierra", comentó Cuattromo, quien remarcó que, según estadísticas del UNICEF del 2024, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños son víctimas de violencia sexual.

"A esta estadística también sumamos una campaña pública del Consejo de Europa que sostiene 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual", comentó.

En este sentido, remarcó que la mayoría de los casos ocurre de manera intrafamiliar, pero que también existen otros abusadores externos, por lo que resaltó la importancia de escuchar la voz de la víctima.

Para que eso ocurra, sostiene que es fundamental "cómo se comunica desde los diversos medios para ayudar a la resiliencia individual y social".

"La difusión pública, en líneas generales, suele ser positiva para la búsqueda de reparación y de justicia de las víctimas. La visibilización está resultando un verdadero factor de cambio histórico, por eso, no tengo dudas que hay un antes y un después en la historia de la violencia sexual", dijo.