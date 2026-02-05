PUBLICIDAD

5 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Inseguridad en Orán
Salta Verano 2026
El mercado en tu barrio
Terminal de ómnibus de Salta
Sociedad Italiana
Especial
Fórmula Uno
Juicio a Kila Gonza
General Mosconi
El Carril
Policiales

Encuentran sin vida a una mujer de 78 años en El Carril y se investigan las causas

La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y aguarda los resultados de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento. No se descarta ninguna hipótesis, incluido un posible femicidio u homicidio.
Jueves, 05 de febrero de 2026 13:17
Una mujer de 78 años fue hallada sin vida en su vivienda de la localidad de El Carril. El hecho ocurrió el lunes 2 de febrero y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, mientras se aguardan los resultados de estudios forenses para establecer las causas del fallecimiento.

La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet. Desde la Fiscalía se dispuso la intervención de la Unidad de Investigación UGAP, que realizó tareas en el lugar, entre ellas el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias consideradas necesarias para el esclarecimiento del hecho.

Además, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se practicó la autopsia correspondiente. Según se informó, aún se esperan informes complementarios solicitados por la Fiscalía, que resultarán clave para avanzar en la investigación.

Las actuaciones se desarrollan de acuerdo con los protocolos vigentes de la Procuración General de la Provincia, que establecen que toda muerte debe ser investigada inicialmente bajo la presunción de femicidio u homicidio doloso, hasta que las pericias científicas permitan determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Temas de la nota

