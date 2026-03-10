A prisión por amenazar a su familia

Un hombre de 30 años fue condenado a la pena de seis meses de prisión de ejecución efectiva por ser autor del delito de amenazas reiteradas en dos hechos, y además lo declararon reincidente por primera vez, debido a que ya registraba una condena anterior. El juez ordenó su traslado a la Unidad Carcelaria 1 para el cumplimiento de la sanción, donde será incorporado a un programa de rehabilitación contra las drogas y el alcohol.

Todo comenzó la mañana del 24 de enero pasado, cerca de las 11 de la mañana, cuando un hombre interceptó a su mamá en la vía pública mientras ella conversaba con un vecino. En ese momento, el joven comenzó a proferir insultos contra ella. Pero no quedó allí, porque cerca de las 11 de la noche, cuando la mujer volvió a su casa se encontró con que su hijo ya estaba allí. Lejos de calmarse, el hombre redobló las agresiones verbales, exigiéndole violentamente que se fuera de la vivienda y amenazando con matar a todos los presentes.

Mientras lanzaba estas advertencias, el agresor mostraba que tenía un cuchillo escondido en la cintura de su pantalón. Pero además, en medio del episodio le propinó golpes de puño en el abdomen y el cuello a su hermano de 17 años. Ante el peligro inminente, otra integrante de la familia logró llamar al sistema de emergencias 911, lo que permitió que el personal policial ingresara a la vivienda con autorización de la madre y procediera a la detención del agresor. Según surgió de la investigación, el hombre es adicto a las drogas y al alcohol, y ya contaba con denuncias previas por hechos de violencia ocurridos en 2023 que habían derivado en medidas cautelares.

Tras estos hechos, el juez de Garantías interviniente escuchó a las partes durante la audiencia flexible y multipropósito en la que llegaron a un acuerdo de juicio abreviado.