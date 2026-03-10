Un tercer imputado tras un homicidio ocurrido en enero

En el avance de la investigación por el crimen que tuvo lugar en un barrio de la ciudad termal de Rosario de la Frontera, se logró identificar a una tercera persona que habría estado presente en el lugar al momento en que se produjo el hecho. A raíz de esto, el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó de forma provisional a un hombre de 38 años como autor del delito de encubrimiento de homicidio simple.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que el acusado permanezca detenido.

Cabe recordar que por el hecho ya se encuentran detenidos e imputados dos hombres de 49 y 35 años, como presuntos coautores del delito de homicidio simple, por un hecho ocurrido el 27 de enero, en un domicilio del barrio Sagrado Corazón de Jesús de la citada ciudad.

De las primeras diligencias investigativas surgió que la víctima se encontraba en una vivienda junto a su hermano y un tercer hombre, donde habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas. En ese contexto, se habría producido una discusión entre los presentes, tras la cual la víctima resultó con una herida de arma blanca. Posteriormente, el herido se retiró del lugar y caminó hasta el hospital, donde finalmente falleció a causa de un shock hipovolémico.

En función del análisis de los testimonios recabados y de otras medidas dispuestas durante la investigación, el Fiscal decidió ampliar la imputación, al establecerse que el tercer acusado también se encontraba reunido con la víctima y los otros dos imputados al momento de producirse el lamentable hecho.

Los hechos

Cabe recordar que a fines de enero pasado, el fiscal penal de Rosario de la Frontera en feria, Nicolás Rodríguez López, imputó provisionalmente a dos hombres de 49 y 35 años, como presuntos coautores del delito de homicidio simple, por un hecho ocurrido el 27 de enero, en un domicilio del barrio Sagrado Corazón de Jesús de esa ciudad. De acuerdo a las actuaciones, alrededor de las 2 de la madrugada, la víctima ingresó por sus propios medios al hospital Melchora Figueroa de Cornejo con una herida de arma blanca en el tórax. Pese a las tareas de reanimación realizadas por el personal médico, falleció minutos después, diagnosticándose shock hipovolémico como causa de muerte.

En el marco de la investigación se secuestraron prendas de vestir con manchas hemáticas, un arma blanca y otros elementos de interés, y se incorporaron declaraciones testimoniales, informes policiales y el certificado de defunción. Los imputados fueron asistidos por la Defensa Oficial y, durante la audiencia, optaron por no prestar declaración. Asimismo, desde la Fiscalía se solicitó la continuidad de la detención y se libró oficio al Juzgado de Garantías interviniente para que autorice la apertura y análisis del contenido de uno de los teléfonos celulares secuestrados.

Una reunión con bebidas alcohólicas

