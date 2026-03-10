PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
10 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reforma política
medio oriente en guerra
Torneo Apertura de Hockey
Boxeo
Champions League
argentina españa
crecida del Bermejo
Causa de las turistas francesas
guerra en medio oriente
Reforma política
medio oriente en guerra
Torneo Apertura de Hockey
Boxeo
Champions League
argentina españa
crecida del Bermejo
Causa de las turistas francesas
guerra en medio oriente

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Violencia en un UPD: un joven fue herido con un arma blanca

El hecho volvió a poner en agenda las condiciones de seguridad en los festejos estudiantiles del llamado "Ultimo Primer Día".
Martes, 10 de marzo de 2026 01:10
Detenido por herir con arma blanca a un joven el UPD, en Necochea.

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La celebración del Último Primer Día (UPD) en la ciudad bonaerense de Necochea quedó marcada por un violento episodio durante la madrugada de este lunes, cuando un joven resultó herido con un arma blanca. Según publicó el medio local Diario Cuatro Vientos, el hecho fue advertido tras un llamado al 911.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a la víctima con una herida punzante en el muslo izquierdo. A partir de los testimonios recogidos entre otros jóvenes que participaban de los festejos, personal del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Comisaría Tercera inició un rastrillaje en las inmediaciones para identificar al agresor. Minutos después, agentes de Tránsito detectaron a un sospechoso, y dieron aviso a la Policía, que concretó detención. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una cuchilla de aproximadamente 28 centímetros con cabo de madera.

El hombre fue imputado por una presunta infracción al artículo 38 del Decreto Ley 8031/73, que sanciona la portación de armas blancas en la vía pública sin justificación legal.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD