Violencia en un UPD: un joven fue herido con un arma blanca

La celebración del Último Primer Día (UPD) en la ciudad bonaerense de Necochea quedó marcada por un violento episodio durante la madrugada de este lunes, cuando un joven resultó herido con un arma blanca. Según publicó el medio local Diario Cuatro Vientos, el hecho fue advertido tras un llamado al 911.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a la víctima con una herida punzante en el muslo izquierdo. A partir de los testimonios recogidos entre otros jóvenes que participaban de los festejos, personal del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Comisaría Tercera inició un rastrillaje en las inmediaciones para identificar al agresor. Minutos después, agentes de Tránsito detectaron a un sospechoso, y dieron aviso a la Policía, que concretó detención. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una cuchilla de aproximadamente 28 centímetros con cabo de madera.

El hombre fue imputado por una presunta infracción al artículo 38 del Decreto Ley 8031/73, que sanciona la portación de armas blancas en la vía pública sin justificación legal.