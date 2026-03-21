Crimen en barrio Santa Lucía: asesinaron a un joven, prendieron fuego a una garita policial y hay tres detenidos

Un joven de 24 años fue asesinado este sábado por la noche en barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Salta, en un hecho que derivó en graves incidentes y un amplio despliegue policial. El presunto autor del crimen fue detenido, al igual que otras dos personas que habrían lesionado a dos efectivos policiales durante los disturbios posteriores.

De acuerdo a lo reconstruido con testimonios de vecinos, el conflicto se habría iniciado tras daños a una camioneta durante la tarde, lo que desencadenó un enfrentamiento entre dos bandos. En ese contexto, un hombre que se desplazaba en motocicleta habría ido directamente hacia la víctima y efectuó los disparos que terminaron con su vida. También trascendió que el joven fallecido tenía antecedentes y habría estado detenido anteriormente.

Policías golpeados y una garita en llamas

Tras el ataque, la situación se desbordó: en medio de la conmoción, un grupo de personas agredió a efectivos policiales, dejando a dos de ellos heridos. Dos de los uniformados fueron golpeados por allegados de la víctima. Además, atacaron una garita policial, la derribaron y posteriormente la incendiaron. A raíz de esto, dos hombres fueron detenidos.

En paralelo, vecinos cuestionaron la demora de la ambulancia en arribar al lugar, lo que generó aún más tensión. En medio del tumulto, y una vez que comenzaba a dispersarse la situación, un automovilista atropelló a uno de los revoltosos, sumando otro episodio de gravedad a la noche.

La zona logró ser despejada cerca de las 23, tras varias horas de tensión. El hecho volvió a poner en foco la preocupación de los vecinos por la escalada de violencia en el barrio, donde aseguran que los conflictos y episodios delictivos son cada vez más frecuentes.