Golpe al delito en el sur de Salta: desarticulan bandas y secuestran droga y armas

Una serie de operativos simultáneos de la Policía de Salta en el sur de la provincia permitió desarticular dos bandas delictivas que operaban en distintas localidades, con resultados que incluyeron detenidos, secuestro de drogas, armas de fuego y elementos vinculados a robos.

Uno de los procedimientos más importantes se concretó en El Galpón, departamento Metán, donde seis hombres fueron detenidos en el marco de una causa por robo de herramientas en una finca ubicada sobre la ruta nacional 16. Los allanamientos se realizaron también en Río Piedras y permitieron secuestrar armas de fuego, cartuchos, herramientas y radios, todos elementos de interés para la investigación.

El operativo en esa localidad fue de gran magnitud y contó con la participación de alrededor de 70 efectivos de distintas unidades especiales, coordinados por la Brigada de Investigaciones. La causa es tramitada por la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur.

Comercialización de estupefacientes

En paralelo, en el departamento Anta, se llevaron adelante procedimientos vinculados a una investigación por comercialización de estupefacientes. En El Quebrachal y Joaquín V. González, los efectivos realizaron allanamientos en barrios Evita y Finca La Lonja, y en barrio Facundo Quiroga, donde detuvieron a siete personas.

Durante esos operativos se secuestraron más de 24 mil dosis de marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. En las tareas participaron distintas áreas operativas, entre ellas Drogas Peligrosas, Infantería, Policía Rural y personal del Distrito de Prevención 5.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía Penal de El Quebrachal y el Juzgado de Garantías 1.

Por otra parte, en un procedimiento independiente realizado durante un patrullaje preventivo sobre la ruta provincial 41, a la altura del kilómetro 30, en Joaquín V. González, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental demoraron a un hombre de 33 años que circulaba en motocicleta con un arma de fuego tipo carabina calibre .22 sin la documentación correspondiente.