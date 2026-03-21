Independiente vs. Talleres, EN VIVO, por el Torneo Apertura, minuto a minuto

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Independiente recibe hoy a Talleres, a las 20:00 (hora Argentina) en la Caldera del Diablo, por la fecha 12 del Apertura.

Independiente buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Instituto. En 1 partido ha triunfado y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

En la jornada anterior, Talleres igualó 0-0 el juego frente a Belgrano. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura

Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura

Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Independiente y Talleres, según país