BTS volvió en Seúl con un show histórico transmitido por Netflix y marcó una nueva era global del K-pop

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La noche del sábado, el corazón de Seúl se transformó en un escenario global. BTS volvió a presentarse en vivo como grupo completo en uno de los shows más esperados de los últimos años.

El concierto se realizó en Gwanghwamun Square, un espacio emblemático de la capital surcoreana, con el Palacio Gyeongbokgung como telón de fondo, lo que le dio un fuerte contenido simbólico al evento.

“¡Annyeonghaseyo! ¡Estamos de regreso!”, exclamó RM al iniciar el espectáculo, desatando una ovación masiva entre los fans que colmaron el lugar con lightsticks y celulares en alto.

El regreso del septeto —integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— marcó el fin de casi cuatro años de pausa debido al cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Un show masivo y global

El evento fue transmitido en vivo por Netflix, en una apuesta inédita de la plataforma, lo que permitió que millones de personas siguieran el show en simultáneo desde distintos países.

En el lugar, unas 22.000 personas accedieron a los espacios habilitados de manera gratuita, mientras miles más siguieron el recital desde pantallas instaladas en la zona o mediante la transmisión online.

La puesta en escena combinó tecnología de alto nivel con elementos tradicionales coreanos. La fachada del palacio fue intervenida con mapping, luces y efectos visuales que integraron la historia con el presente.

Además, el espectáculo incorporó arte inspirado en tinta y acuarela, junto con la participación de músicos tradicionales que interpretaron el “Arirang”, pieza central del concepto del show.

El setlist: entre lo nuevo y los clásicos

El recital, de aproximadamente una hora, incluyó un recorrido por distintas etapas musicales del grupo, comenzando con un segmento más urbano y cerrando con un tono emocional.

El setlist combinó canciones del nuevo álbum con clásicos globales, incluyendo: “Body to Body”, “Hooligan”, “2.0”, “Butter”, “Mic Drop”, “Aliens”, “FYA”, “SWIM”, “Like Animals”, “NORMAL”, “Dynamite” y “Mikrokosmos”.

El cierre con “Mikrokosmos” fue uno de los momentos más emotivos de la noche, con el público acompañando en un clima de conexión total.

Un mensaje de identidad cultural

A pesar de una lesión en el tobillo informada previamente, RM participó en todo el show, incluso cantando en algunos tramos sentado, lo que fue destacado por los fans.

“El título y la decisión de presentarnos en Gwanghwamun reflejan nuestro enfoque en la identidad”, explicó Suga durante el concierto.

Por su parte, RM agregó: “Queríamos mostrar quiénes somos y cómo podemos unirnos”, en una clara referencia al concepto del álbum ARIRANG.

El disco, lanzado un día antes del recital, toma su nombre de una canción folclórica coreana considerada un símbolo nacional, vinculada a la nostalgia, la separación y el reencuentro.

Estética, vestuario y narrativa visual

El concepto también se trasladó al vestuario, diseñado por Jay Songzio, quien creó la colección “Lyrical Armor”, inspirada en la vestimenta tradicional coreana reinterpretada en clave moderna.

Cada integrante representó un arquetipo: RM como héroe, Jin como artista, Suga como arquitecto, J-Hope como hombre del sonido, Jimin como poeta, V como noble y Jungkook como vanguardia.

Las prendas, con múltiples capas y detalles transformables, acompañaron las coreografías y reforzaron la narrativa visual del espectáculo.

El inicio de una nueva etapa

El concierto no solo marcó el regreso del grupo, sino también el inicio de una nueva etapa, con una gira mundial que incluirá decenas de ciudades en América, Europa y Asia.

Analistas anticipan que este tour podría convertirse en uno de los más exitosos en la historia del K-pop, tanto por convocatoria como por impacto económico.

La transmisión en Netflix, además, fue destacada por su calidad técnica y estabilidad, consolidando una nueva forma de consumir espectáculos en vivo a escala global.