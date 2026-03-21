Juventud Antoniana arrancó con todo el Federal A y así sigue su camino: los rivales, el fixture y la forma de disputa

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Tras la gran victoria de Juventud Antoniana por 3 a 1 frente a Sarmiento, en Resistencia, el equipo dirigido por Germán Noce comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Federal A, un certamen largo y exigente que otorga dos ascensos directos a la Primera Nacional.
El santo integra la Zona 2, donde disputará 16 partidos en la primera etapa (en un total de 18 fechas, con dos jornadas libres), con el claro objetivo de meterse entre los cuatro primeros. Finalizar en ese lote no solo le permitirá seguir en carrera por el primer ascenso, sino que además asegurará su permanencia en la categoría. En caso contrario, deberá disputar la Reválida en busca del segundo ascenso.
Entre sus rivales aparecen viejos conocidos como Sarmiento de Resistencia -al que venció el viernes, San Martín de Formosa, Sarmiento de La Banda, Boca Unidos de Corrientes, Sol de América y Bartolomé Mitre de Posadas, además de los nuevos integrantes: Tucumán Central y Defensores de Puerto Vilelas, provincia de Chaco.
El próximo compromiso será especial: Juventud Antoniana debutará como local el próximo fin de semana ante Sol de América de Formosa, y en la tercera jornada tendrá libre. La primera etapa del torneo (es decir, las 18 fechas) se extenderá hasta el 19 de julio.
Juventud ya conoce gran parte del camino y sus primeros rivales para intentar regresar a la Primera Nacional, luego de 20 años.
Los rivales del santo - Zona 2
- Juventud Antoniana
- Tucumán Central
- San Martín (F)
- Sol de América (F)
- Sarmiento de Resistencia
- Defensores de Puerto Vilelas
- Sarmiento de La Banda
- Bartolomé Mitre
- Boca Unidos
El fixture de Juventud Antoniana
Fecha 1 (22 de Marzo)
Sarmiento (Resistencia) - Juventud Antoniana (Salta)
Boca Unidos (Corrientes) - Sarmiento (La Banda)
Tucumán Central - Bartolomé Mitre (Posadas)
San Martín (Formosa) - Defensores (Puerto Vilelas)
LIBRE: Sol de América (Formosa)
Fecha 2 (29 de Marzo)
Defensores - Tucumán
Mitre - Boca Unidos
Sarmiento (LB) - Sarmiento (R)
Juventud Antoniana - Sol de América
LIBRE: San Martín
Fecha 3 (5 de Abril)
Sol de América - Sarmiento (LB)
Sarmiento (R) - Mitre
Boca Unidos - Defensores
Tucumán - San Martín
LIBRE: Juventud Antoniana
Fecha 4 (12 de Abril)
San Martín - Boca Unidos
Defensores - Sarmiento (R)
Mitre - Sol de América
Sarmiento (LB) - Juventud Antoniana
LIBRE: Tucumán Central
Fecha 5 (19 de Abril)
Juventud Antoniana - Mitre
Sol de América - Defensores
Sarmiento (R) - San Martín
Boca Unidos - Tucumán
LIBRE: Sarmiento (LB)
Fecha 6 (26 de Abril)
Tucumán - Sarmiento (R)
San Martín - Sol de América
Defensores - Juventud Antoniana
Mitre - Sarmiento (LB)
LIBRE: Boca Unidos
Fecha 7 (3 de Mayo)
Sarmiento (LB) - Defensores
Juventud Antoniana - San Martín
Sol de América - Tucumán
Sarmiento (R) - Boca Unidos
LIBRE: Mitre
Fecha 8 (10 de Mayo)
Boca Unidos - Sol de América
Tucumán - Juventud Antoniana
San Martín - Sarmiento (LB)
Defensores - Mitre
LIBRE: Sarmiento (R)
Fecha 9 (17 de Mayo)
Mitre - San Martín
Sarmiento (LB) - Tucumán
Juventud Antoniana - Boca Unidos
Sol de América - Sarmiento (R)
LIBRE: Defensores
Fecha 10 (24 de Mayo)
Juventud Antoniana - Sarmiento (R)
Sarmiento (LB) - Boca Unidos
Bartolomé Mitre - Tucumán Central
Defensores (PV) - San Martín (F)
LIBRE: Sol de América (F)
Fecha 11 (31 de Mayo)
Tucumán - Defensores
Boca Unidos - Mitre
Sarmiento (R) - Sarmiento (LB)
Sol de América - Juventud Antoniana
LIBRE: San Martín
Fecha 12 (7 de Junio)
Sarmiento (LB) - Sol de América
Mitre - Sarmiento (R)
Defensores - Boca Unidos
San Martín - Tucumán
LIBRE: Juventud Antoniana
Fecha 13 (14 de Junio)
Boca Unidos - San Martín
Sarmiento (R) - Defensores
Sol de América - Mitre
Juventud Antoniana - Sarmiento (LB)
LIBRE: Tucumán Central
Fecha 14 (21 de Junio)
Mitre - Juventud Antoniana
Defensores - Sol de América
San Martín - Sarmiento (R)
Tucumán - Boca Unidos
LIBRE: Sarmiento (LB)
Fecha 15 (28 de Junio)
Sarmiento (R) - Tucumán
Sol de América - San Martín
Juventud Antoniana - Defensores
Sarmiento (LB) - Mitre
LIBRE: Boca Unidos
Fecha 16 (5 de Julio)
Defensores - Sarmiento (LB)
San Martín - Juventud Antoniana
Tucumán - Sol de América
Boca Unidos - Sarmiento (R)
LIBRE: Mitre
Fecha 17 (12 de Julio)
Sol de América - Boca Unidos
Juventud Antoniana - Tucumán
Sarmiento (LB) - San Martín
Mitre - Defensores
LIBRE: Sarmiento (R)
Fecha 18 (19 de Julio)
San Martín - Mitre
Tucumán - Sarmiento (LB)
Boca Unidos - Juventud Antoniana
Sarmiento (R) - Sol de América
LIBRE: Defensores
Las otras zonas del Federal A 2026
Zona 1: El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo AC, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.
Zona 3: Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, AC. San Martín, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino.
Zona 4: Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.
La forma de disputa del Federal A 2026
El primer ascenso se pondrá en juego luego de cinco fases. Las dos primeras se disputarán en zonas con sistema de puntos. La segunda fase estará integrada por los 18 clubes clasificados de la primera fase, divididos en dos zonas de nueve equipos cada una (A y B). La Zona A estará compuesta por los equipos ubicados del 1° al 5° de la Zona 1, y del 1° al 4° de la Zona 2, donde participa Juventud Antoniana. La Zona B incluirá a los clasificados del 1° al 4° de las Zonas 3 y 4, más el mejor quinto.
Clasificarán a la Tercera Fase los cuatro mejores de cada zona, mientras que los restantes disputarán la Reválida.
Desde la Tercera Fase en adelante, el torneo se jugará en formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta hasta la final. El campeón logrará el primer ascenso a la Primera Nacional 2027.
Reválida y descenso
La Reválida, por su parte, se jugará en seis etapas. La primera será en zonas y luego se definirá mediante play-offs, con ventaja deportiva para los mejores equipos ubicados. El ganador de la sexta etapa obtendrá el segundo ascenso.
En cuanto al descenso, se determinará mediante tablas de promedios para la zona A, y tabla general de puntos para la zona B, luego de finalizada la primera etapa de la Reválida. En cada tabla se sumarán los puntos de la Primera Fase más los puntos de la Primera Etapa de la Reválida). Acá, los dos peores equipos de cada tabla general perderán la categoría (4 descensos).
Por eso, para evitar complicaciones, Juventud Antoniana necesita finalizar entre los primeros cuatro de la fase inicial, un objetivo que le permitiría seguir soñando en grande y dejar atrás definitivamente dos décadas de lucha por regresar a los primeros planos del fútbol argentino.