Juventud Antoniana le ganó a Sarmiento 3 a 1 en el arranque del Federal A

Juventud Antoniana arrancó el Federal A con el pie derecho: venció a Sarmiento de Resistencia por 3 a 1, por la primera fecha de la zona 2.

El santo tuvo un estreno ideal en el torneo, como visitante y cortó una larga racha sin triunfos fuera de casa. Con contundencia en los momentos clave y una mejora clara en el complemento, el equipo mostró credenciales desde el arranque del certamen.

El primer golpe llegó a los 22 minutos de la etapa inicial, cuando Matías Vicedo abrió el marcador con un cabezazo tras un buen centro de Jhon Palacios. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, el local alcanzó la igualdad a los 39 minutos por intermedio de Max Pared, en una jugada confusa dentro del área chica, con varios rebotes que incluso involucraron al arquero Juan Serrano.

En el complemento, Juventud salió decidido a llevarse todo. Con presión alta y mayor ambición, generó rápidamente situaciones: a los 4 minutos, un centro de Nahuel Gómez encontró a Palacios, cuyo remate fue bloqueado justo a tiempo. Poco después, Santángelo avisó con un cabezazo que cruzó todo el arco.

La ventaja volvió a llegar a los 8 minutos, cuando Palacios metió una gran habilitación para Pablo Alvarenga, que definió con categoría por encima del arquero Diego González. Más tarde, Sanabria desperdició una contra clara encabezada por Maximiliano Vargas.

A a los 35 apareció Martín Esparza con un verdadero golazo de larga distancia para sellar el 3 a 1 definitivo.

Además del resultado, el triunfo tuvo un valor especial: Juventud Antoniana volvió a ganar como visitante después de más de dos años y medio, un envión anímico clave para lo que viene en el campeonato.

Juventud formó desde el inicio con Juan Serrano; Nahuel Gómez, Issac Monti, Ignacio Sanabria y Leonel Canzoniero; Jhon Palacios, Maximiliano Vargas, Alejandro Taborda y Martín Esparza; Matias Vicedo y Pablo Alvarenga. En el segundo tiempo ingresaron Ezequiel Santangelo, Pedro Muné, Nicolás González, Facundo Jaramillo y Enzo Serrano.

En la próxima fecha, el santo recibirá a Sol de América de Formosa.