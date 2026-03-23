Homicidio en Rosario de la Frontera: son tres los imputados por la muerte de un hombre

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó de forma provisional a tres hombres de 18, 22 y 28 años como coautores del delito de homicidio simple en perjuicio de un hombre de 30 años.

Durante la audiencia de imputación, realizada este lunes 23, fueron asistidos por defensa oficial y se abstuvieron de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, que permanezcan detenidos, mientras se cumplen numerosas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

El hecho investigado ocurrió este domingo por la mañana, cuando en circunstancias que se tratan de establecer, un hombre fue herido con un arma blanca en la zona torácica y falleció luego en el hospital local.

A partir de las primeras tareas investigativas cumplidas, los tres acusados fueron sindicados como sospechosos de haber tenido participación en el hecho, considerando que fueron las úlimas personas con las que la víctima mantuvo contacto, antes de ser encontrado herido en la vía pública.