VIDEO. Atropellaron a un nene de 5 años en barrio Juan Manuel de Rosas: sufrió graves heridas y su familia exige justicia

Un niño de tan solo 5 años lucha por su recuperación tras ser atropellado por una motocicleta en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad, en un hecho que generó profunda conmoción y un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia y vecinos.

El siniestro ocurrió ayer, cuando el menor regresaba a su casa luego de haber ido a jugar a la vivienda de un familiar. Según relató su tía, María Fernanda Mamani, el pequeño ya estaba prácticamente a salvo, sobre el cordón de la vereda y a punto de ingresar al domicilio, cuando fue embestido por una moto que circulaba a alta velocidad.

“La moto venía fuerte, el chiquito estaba entrando con la bicicleta al costado. La bicicleta voló, el asiento salió despedido, su zapatilla también. Cuando lo vimos, pensamos que estaba muerto porque no reaccionaba”, relató.

Desesperación y traslado de urgencia

La escena fue desesperante. Vecinos intentaron comunicarse reiteradas veces con el servicio de emergencias, pero ante la demora, decidieron trasladar al niño por sus propios medios hasta el Hospital Público Materno Infantil. Una enfermera de la zona le brindó los primeros auxilios.

El menor ingresó con lesiones de gravedad. Presenta fractura de cráneo, fractura de clavícula, heridas con puntos en la cabeza y una hemorragia interna. Permanece internado bajo observación, en estado delicado, y los médicos indicaron que las próximas 72 horas serán clave para su evolución.

Fuga, identificación y posterior entrega

El accionar del motociclista generó indignación. De acuerdo al testimonio de la familia, el conductor huyó del lugar sin asistir al niño. “Se fue como si hubiera chocado a un perro. Lo abandonó”, denunció la tía.

La identificación del sospechoso se logró gracias to a cámara de seguridad. Horas más tarde, el joven de 21 años se presentó ante la Justicia acompañado por su madre.

Sin embargo, la familia cuestiona duramente el procedimiento judicial. Señalan que, pese a la gravedad del hecho, el fiscal auxiliar interviniente dispuso su identificación y posterior libertad. “Mi sobrino no llevaba ni 24 horas internado y él ya estaba en su casa”, expresaron.

Sospechas de manipulación de pruebas

Según indicaron los familiares, el motociclista habría intentado modificar pruebas tras el hecho. Aseguran que cambió partes de la moto y su vestimenta.

Además, señalaron que en un primer momento el joven habría dicho que atropelló a “un hombre borracho en bicicleta”, sin mencionar que se trataba de un niño. “Hay muchas mentiras”, sostuvieron.

Reclamo por la calificación de la causa

La causa fue caratulada como “lesiones en accidente de tránsito”, aunque la familia insiste en que debe ser agravada. “Esto no es un simple accidente. Hubo abandono de persona. Es un niño de 5 años, no puede quedar así”, reclamaron.

También denunciaron presuntas irregularidades en el peritaje realizado en el lugar del hecho y cuestionaron el accionar policial.

La tía del niño, María Fernanda Mamani y a su lado la abuela, Antonia Soto.

Un pedido que no fue escuchado en una zona con niños

Los familiares remarcaron que la tragedia ocurrió en una calle donde funciona un comedor y hay un constante movimiento de chicos durante gran parte del día. En ese contexto, aseguran que desde hace tiempo venían advirtiendo sobre el peligro.

“Pedimos un lomo de burro porque los chicos hacen ‘willy’ todas las tardes y circulan motos a gran velocidad. Sabíamos que algo así podía pasar”, lamentaron.

Según indicaron, realizaron pedidos formales para la colocación de reductores de velocidad, pero nunca obtuvieron respuestas. “Esto se podría haber evitado”, insistieron.

Un niño que solo pregunta por su bicicleta

En medio de la angustia, el pequeño permanece lúcido por momentos, aunque sin recordar lo sucedido. “Solo pregunta por su bicicleta”, contó su tía.

La familia exige que el caso no quede impune y pidió a la Justicia que revise la calificación legal y avance con medidas más severas contra el responsable. “Hoy fue mi sobrino, mañana puede ser cualquier otro niño”, advirtieron.