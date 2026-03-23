A 50 años del golpe: convocan a marchar desde las 10 en Plaza 9 de Julio en una jornada con fuerte impronta colectiva

Salta se prepara para conmemorar este 24 de marzo el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con una amplia agenda de actividades que tendrá como eje la tradicional marcha central, que este año se realizará durante la mañana, en coincidencia con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, espacios políticos y colectivos culturales convocan a la comunidad a participar de la movilización principal, que comenzará a las 10 desde la Plaza 9 de Julio y se dirigirá hacia el Portal de la Memoria, en el Parque San Martín, donde se llevará a cabo el acto central.

Una convocatoria amplia en un año significativo

La organización de la jornada está a cargo de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, un espacio que nuclea a distintos organismos históricos y referentes locales, entre ellos la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, la Asociación Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

En ese marco, una de las voces de la convocatoria es Marcela Gutiérrez, referente de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo e integrante activa de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, espacio desde el cual se articulan las acciones conmemorativas, las reuniones organizativas y la elaboración del documento que se leerá durante el acto central.

En diálogo con El Tribuno, Gutiérrez explicó que la convocatoria busca ser lo más amplia posible, especialmente en un año cargado de significado. “Marchamos a 50 años del golpe genocida. Es una convocatoria abierta, donde participaron distintas organizaciones sociales y partidos políticos en la elaboración del documento que se va a leer”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de sostener la memoria activa y trabajar especialmente con las nuevas generaciones. “Es fundamental que los jóvenes se apropien de estos espacios, que conozcan la historia y comprendan lo que significó ese período para nuestro país”, agregó.

Intervenciones culturales desde temprano

Las actividades comenzarán antes de la movilización. Desde las 9.30, la Plaza 9 de Julio será escenario de propuestas culturales abiertas al público.

Una de las principales iniciativas será “Florecerán pañuelos”, organizada por el colectivo de escritores Norte Entero y la Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón. La actividad propone la intervención de pañuelos blancos con poesías, frases, dibujos o canciones por parte de artistas y vecinos.

Luego, los pañuelos serán colgados en la plaza en forma de tendedero, generando una intervención colectiva que simboliza la memoria, la identidad y el reclamo histórico por los derechos humanos.

Recorrido y acto central en el Portal de la Memoria

La movilización partirá a las 10 desde la plaza central de la ciudad y seguirá el recorrido habitual por el Paseo Güemes hasta Hipólito Yrigoyen, para finalizar en el Portal de la Memoria, ubicado al costado del teleférico en el Parque San Martín.

En ese espacio se desarrollará el acto central, que incluirá la lectura de un documento único consensuado por las distintas organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos, junto a aportes de partidos políticos y otros sectores sociales.

El texto, elaborado en el marco de reuniones ampliadas, buscará expresar una posición colectiva en torno a la memoria, la verdad y la justicia, en un contexto político y social que vuelve a poner en debate estos temas.

Durante la llegada de las columnas, también se prevé la participación de agrupaciones culturales como los Sicuris, que cada año acompañan la jornada con música y expresiones artísticas.

Ajedrez por la memoria: una propuesta participativa

En el tramo final de la jornada, el Portal de la Memoria será también escenario de una propuesta diferente: “Ajedrez por la Memoria, Verdad y Justicia”, impulsada por la Liga Salteña de Ajedrez.

La iniciativa propone la realización de partidas simultáneas abiertas al público, con mesas y tableros dispuestos para que los asistentes puedan participar. Profesores de distintos clubes serán los encargados de coordinar las partidas.

Desde la organización destacaron que el ajedrez es una herramienta de inclusión social que trasciende lo deportivo y permite generar vínculos con la cultura, el arte, la historia y la comunidad.

Más movilizaciones por la tarde de partidos políticos de izquierda

Además de la marcha central de la mañana, otras organizaciones también convocaron a una segunda movilización para la tarde del 24 de marzo.

El Partido Obrero convoca a partir de las 17 en la intersección de Mitre y Belgrano, bajo la consigna “A 50 años del golpe genocida”.

En tanto, desde Política Obrera llaman a movilizar en una "lucha activa contra el Estado policial de Milei y Sáenz y la guerra imperialista". La concentración será desde las 16 en la Plazoleta IV siglos.

Una agenda de memoria que se extiende hasta fin de mes

En paralelo, el Gobierno de la Provincia, junto a organismos de derechos humanos, presentó una agenda de actividades culturales, educativas y artísticas que se desarrollarán durante todo el mes.

El objetivo es promover la reflexión colectiva sobre la memoria, la verdad y la justicia, y acercar la historia reciente a la comunidad, especialmente a las nuevas generaciones.

Entre las actividades previstas para el 24 de marzo se destacan:

* A las 19, la proyección de la película “La casa de Argüello” en la Usina Cultural.

* A la misma hora, un encuentro conmemorativo en el Hotel Colonial.

* A las 20, una actividad artística en La Ventolera Casa de Arte.

La agenda continuará con jornadas educativas en escuelas, actividades en centros culturales y propuestas en museos de la capital y el interior, incluyendo Rosario de Lerma y Cafayate.

Entre ellas, se destacan encuentros en el Centro Cultural América, el Museo de Antropología de Salta, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de la Vid y el Vino, entre otros espacios.

El cierre de las actividades será el 31 de marzo en el Museo de Bellas Artes Lola Mora, donde además durante todo el mes se puede visitar una muestra del Archivo Histórico que propone un recorrido documental sobre los procesos históricos y la memoria en la provincia.